Yanet García se acercó ‘peligrosamente’ a mago en pleno truco y lo que pasó quedó registrado en Facebook

La presentadora mexicana Yanet García vivió un peculiar momento en el set del programa ‘Hoy’ hasta donde llegó un mago para hacer más de un truco; sin embargo, lo que ella nunca imaginó es que sería la protagonista de uno. Todo quedó registrado en un video que está causando sensación en Facebook.

Nicolás Galat sacó las tradicionales cartas para empezar la magia y le pidió a la ‘Chica del clima’ que participe. “Vamos a hacer más magia por acá y tengo un truco especial que quiero hacer con Yanet”, exclamó el joven. Lo que la sensual figura de Televisa no esperó escuchar fue el pedido del Jano Jurado que la “desaparezca” a lo que este agregó: “ya me lo ha pedido mucha gente y eso me preocupa”.

Yanet García lo tomó un poco a la broma y dijo “¡Ooh Dios mío!” para luego pedir que no la borren de este mundo con un truco de magia. “¿Conoces las cartas, verdad? Tú vas a elegir una carta y yo luego otra y vamos a tratar de crear una conexión mental”, le dijo Nicolás en la grabación de Facebook. Ella muy obediente dijo alto al barajo de las cartas y puso sobre el 2 de espadas su firma.



Acto seguido, el mago la dobló en cuatro y le pidió a Yanet García que la coloque en su boca y la muerda con los dientes delanteros, para que así esté bien protegida. Luego, le pidió a Jano Jurado que sacara una carta y procedió a firmar también el 6 de corazones. Hizo el mismo procedimiento de doblarla y la puso junto a su lengua.

Es aquí donde llegó el momento ‘peligroso’ del video pues Jurado no dudó en asegurar que era “el viejo truco” para conseguir un beso de Yanet García para luego decir que “este mago es un loquillo, yo creo que te está queriendo conquistar”. Entre risas, ambos se acercaron y tocaron ambas cartas mientras se miraban a los ojos.

Como era de esperarse, el video de Facebook muestra el éxito del truco y la cara de sorpresa de la ‘Chica del clima’ y es que ella terminó teniendo en su boca el 6 de corazones y el joven el 2 de espadas. “La conexión mental está fuerte”, finalizó el mago.