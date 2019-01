Yanet García: ‘Chica del clima’ deja en claro las 3 cualidades que debe tener su próximo novio

A poco de cumplir 6 meses de soltería, tras el sonado fin de su relación con el youtuber y gamer profesional Douglas Martin, la presentadora mexicana Yanet García está a la espera de que la vida la sorprenda con un nuevo galán con el cual compartir sus días y mejores momentos. Ante la larga lista de candidatos que se van a esmerar por conquistarla, ella tiene en claro qué es lo que está buscando.

En una entrevista concedida a Univisión Entretenimiento, la popular ‘Chica del clima’ enumeró las 3 cualidades que debe tener aquella persona que quiera ocupar un lugar especial en su corazón.

“Estoy disfrutando mucho de mi soltería. Obviamente, estoy abierta al amor porque uno nunca puede cerrarse las puertas”, indicó Yanet García para luego precisar qué es lo que espera en un hombre.

La presentadora del programa ‘Hoy’ indicó que “primero necesito a alguien que respete mi trabajo y que lo entienda. En segundo lugar, alguien que no sea celoso y sea muy seguro de sí mismo y, por último, que sea lindo conmigo”.

A sus 28 años, Yanet García no está buscando desesperadamente un nuevo novio, sino que se encuentra en ese momento en que espera ser sorprendida por la vida teniendo a alguien para amar a su lado. “A veces uno pone muchos requisitos, pero me ha pasado (que llego a ) conocer gente encantadora, pero que luego no tiene química”, agregó.

Galanes le sobran

Desde que terminó su relación en julio de 2018 y mientras el amor vuelve a tocar su puerta, la mexicana no ha dejado de compartir sus más sensuales imágenes en Instagram, las mismas que reciben gran cantidad de elogios por sus casi 9 millones de seguidores.



Además, recientemente algunos medios la han involucrado con el actor y comediante mexicano Yurem Rojas quien publicó una selfie con ella y la peculiar leyenda: “Dos son pareja, tres son multitud... en esta foto alguien estaba haciendo mal tercio... comenta quién sobra en esta foto?!”.

Mientras se vuelve a enamorar, Yanet García está enfocada en su trabajo en la televisión, en no descuidar su envidiable figura acudiendo constantemente al gimnasio y cuidando su alimentación, así como sus próximos proyectos y reconocimientos. Por el momento se alista para el estreno de la película ‘Bellezonismo’, la cual protagoniza.