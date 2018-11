Yanet García posa muy seductora, pero descripción de su foto en Instagram causa polémica entre fans

La presentadora mexicana Yanet García sabe muy bien que cada foto que comparte en Instagram causa revuelo entre sus fans, ya sea por enseñar alguna parte de su figura, por mostrarse seductora o por si no usó maquillaje. Esta vez puso una imagen en la que mira fijamente a la cámara, pero la descripción que le colocó ha causado polémica.

La popular ‘Chica del Clima’ se lució con un ceñido vestido gris manga larga, unas botas negras, sus características ondas en el cabello y sentada de perfil en las escaleras del estudio donde se emite el programa ‘Hoy’ de Televisa.

Yanet García decidió publicar la foto en Instagram y le puso como leyenda: “Si quieres hacer reír a Dios… cuéntale tus planes”. Esto generó que muchos lo tomen relajadamente y solo resalten su belleza, mientras que otros se mostraron indignados en los comentarios.

“Yo le conté a Dios que me quiero casar contigo y no se puso a reír”, “La tontería más grande que he leído hoy”, "Pues uno de mis planes es conocerte, ojalá me lo conceda, no importa que se ría, me haría muy feliz", "¿Por qué se va a reír de mis planes?", “Si le cuentas tus planes se reirá porque solo él sabe cuántos se van a cumplir”, escribieron algunos seguidores.

Mientras que muchos seguían indignándose con lo dicho por Yanet García, apareció un joven para escribir en Instagram: "Deja de robarte frases de Vanessa Bauche en la película 'Amores Perros'. Se la dice a Gael García".

Efectivamente, la cinta estrenada en 2000 bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu incluye esa cita en el diálogo entre los personajes de ‘Susana’ y ‘Octavio’. Esta producción catapultó internacionalmente la carrera de su protagonista.

Esta no es la primera vez que Yanet García genera polémica por sus publicaciones en Instagram. Hace unos días compartió un video de infarto donde muestra su derrier. Por este mismo fue alabada y también criticada al exponerse así frente a sus más de 8 millones de seguidores.