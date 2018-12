Yanet García se puso extensiones y dejó de lado la minifalda, pero fans no perdonaron su nuevo look

Si hay algo que roba suspiros entre los fans de Yanet García en Instagram es cuando la presentadora mexicana comparte sensuales fotografías con ajustados atuendos; sin embargo, esta vez decidió cambiar un poco de look y recurrir a otro estilo de vestimenta, el cual no fue del todo bien recibido por sus incondicionales.

La popular ‘Chica del clima’ dejó de lado la minifalda, la sensual pose de espaldas o los ajustados leggins para darle la bienvenida a un vestido largo y vaporoso con diseño de flores, una casaca de jeans y unas llamativas botas plateadas, todo esto acompañado de un nuevo peinado usando extensiones.

Aunque su belleza destaca en cualquier publicación, los seguidores de Yanet García no le perdonaron este estilo y criticaron la combinación, así como la falta de sensualidad en la imagen compartida en Instagram.

“Te ves mejor con vestidos ajustados”, “Horrible vestido”, “Horrible, ni con tu belleza, mejora lo feo de los colores y las botas no se diga”, fueron algunos de los comentarios críticos contra la mexicana, que suele recibir todo tipo de ataques en sus redes sociales, principalmente por enseñar cierta parte de su anatomía.

Yanet García recibió todo tipo de comentarios por su reciente publicación. (Foto: Instagram) Yanet García recibió todo tipo de comentarios por su reciente publicación. (Foto: Instagram)

Sin embargo, no todo fue desagradable y aunque ella no suele prestar atención a este tipo de frases, también hay seguidores que siempre están para apoyarla y así lo demostraron en Instagram. “Se ve linda con ese vestido, no siempre toda apretada que ya aburría”, “Sin esas micro faldas y vestidos entallados, luces también muy bonita”, le escribieron.

En una publicación en sus Instagram Stories, Yanet García también comentó que había recurrido al uso de extensiones en el cabello para lucir una melena más frondosa en la presentación del bloque del clima del programa ‘Hoy’ de Televisa.