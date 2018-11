Yanet García recibió sorpresas de sus compañeros de ‘Hoy’ al cumplir 28 años

Yanet García no es solo la popular ‘Chica del clima’ sino que es una de las presentadoras y modelos mexicanas más queridas por lo que su cumpleaños no puede pasar desapercibido. Es así que sus compañeros del programa ‘Hoy’ no dejaron atrás la oportunidad de prepararle más de una sorpresa y gratos momentos para celebrarla y en Instagram quedó registrada parte de la fiesta por sus 28 años.

La edición del miércoles 14 del espacio de Televisa se inició con el saludo a ella y a Raúl Araiza, quien también sopla velitas. Todos los integrantes del equipo que cada mañana aparece en las pantallas de México se abrazaron demostrando el cariño que se tienen. Andrea Legarreta y Galilea Montijo se mostraron efusivas y muy alegres.

“Es nuestro cumpleaños. Estoy muy feliz porque lo comparto por primera vez con Yanet el mismo día”, dijo el actor a lo que ella agregó un “yo feliz, te quiero mucho”. En el espacio también se creó el hashtag #CumpleYanetYRaúl para que todos enviaran sus saludos.

La celebración del programa ‘Hoy’ para Yanet García también quedó evidenciada en Instagram donde parte del equipo apareció luciendo gorritos multicolor alusivos al cumpleaños de la sensual ‘Chica del clima’.

Este año Yanet García festejará su día estando soltera, pues hace algunas semanas culminó su relación de varios años con el jugador profesional de Call of Duty Douglas "FaZe Censor" Martin. Por ese motivo, parte de las celebraciones fue un peculiar juego para buscar 'la pareja ideal' de la guapa conductora con tres candidatos que se animaron a cantar, contar chistes y hasta recitarle una poesía.