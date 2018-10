Más allá de su belleza, carisma ante la cámara, sensualidad e inteligencia, si hay algo que caracteriza a la mexicana Yanet García, sin lugar a dudas, es su anatomía, la misma que luce orgullosa en cada una de sus publicaciones o cuando tiene que vestir ajustadas prendas. Mediante su cuenta de Instagram se animó a mostrar cómo es su entrenamiento en el gimnasio para seguir fortaleciendo su derrier.

Tal como ella no ha contado en más de una ocasión, sus despampanantes medidas no la han acompañado durante toda la vida. Su radical cambio se dio hace algunos años y desde ese momento es la envidia de muchas. Lograrlo no ha sido tarea difícil y mantenerlo, aún más.

En el video grabado en un gym, Yanet García se muestra con un ajustado leggins, polo ancho y gorra, un look perfecto para hacer deporte. Se le cargando una pesa sobre los hombros y lista para mostrar su rutina. El video ya es todo un éxito en Instagram.

Sin lugar a dudas, la ‘Chica del clima’ de Televisa ha encontrado en las sentadillas a sus mejores aliadas para seguir tonificando su derrier y su entrenador personal le ha elaborado una rutina específica para mantener sus medidas de infarto.

En Instagram se le puede ver realizando este ejercicio con desplazamientos, subiendo y bajando sin dejar de cargar la pesa. Va hacia adelante, en zigzag y con mucha intensidad. Esto hace que sus medidas se mantengan y ayude a endurecer tanto las piernas como los glúteos.

En menos de un día, la publicación de Yanet García en el gimnasio logró más de 279 mil reproducciones y los comentarios no dejan de llegar alabando su anatomía de infarto, así como aplaudiendo su rutina.