Yanet García se viste de niña para ser ‘Paty’, el amor platónico de ‘El Chavo del 8’ en honor a ‘Chespirito’

Han pasado 4 años desde que Roberto Gómez Bolaños, conocido como ‘Chespirito’, murió dejando un profundo dolor en sus millones de fanáticos alrededor el mundo, quienes aún lo recuerdan con cariño gracias a los mágicos momentos que les regaló debido a que fue el creador e intérprete de 'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado', entre otros personajes. Es así que los integrantes del programa ‘Hoy’ decidieron rendirle un homenaje y cada uno se personificó de algún integrante de la vecindad. Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza y el resto de conductores participó de la secuencia pero quien se robó las miradas fue la sensual Yanet García. Mediante su Instagram Stories mostró detalles.

Para esta ocasión, ella personificó a ‘Paty’, la dulce niña que no dejaba de lado su peluche y que se convirtió en el amor platónico del ‘Chavo’ y según el libro ‘El diario del Chavo del Ocho’, escrito por Roberto Gómez Bolaños, su nombre real es Patricia Jiménez.

Al inicio, 'Paty' sólo aparecía en tres capítulos cuando se mudó con su tía Gloria al departamento de la escalera de la vecindad. Luego se volvió un personaje regular en la serie y también asistía a la escuela con el ‘Profesor Jirafales’. Ella se convirtió en la envidia de la ‘Chilindrina’ y ‘Popis’, pues los niños se enamoraban instantáneamente de ella, algo que también ocurre con Yanet García, quien desborda sensualidad en su bloque en el programa ‘Hoy’ de Televisa.

Mediante su Instagram Stories, la popular ‘Chica del clima’ se animó a preguntarle a sus seguidores a ver si adivinaban qué personaje era y rápidamente muchos acertaron. En las imágenes se mostró con el cabello amarrado, un corto vestido blanco con flores y su inseparable oso de peluche en la mano.

Sin embargo, hubo un detalle que los seguidores no pasaron por alto y es que Yanet García no dejó de lado sus tacones negros, algo que no se asocia al personaje infantil.

En ‘El Chavo del 8’, Ana Lilian de La Macorra, una joven de 20 años y asistente de producción de Roberto Gómez Bolaños, fue quien se quedó con el papel de la tierna niña 'Paty.