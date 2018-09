En YouTube circula un video que se volvió viral porque se aprecia el momento exacto en que un grupo de jóvenes salvan a un perro que estaba siendo asfixiado por una serpiente que quería devorarlo. La escena fue registrada en Amphoe Si Racha, Tailandia .

De acuerdo al video viral compartido en el canal de YouTube ViralHog, uno de los testigos no dudó en grabar el instante en que los muchachos utilizaban palos y su fuerza para rescatar al can que no podía moverse por la forma en que lo tenía el enorme réptil.

Los jóvenes nunca bajaron los brazos y pese a la dificultad lograron estirar a la serpiente lo suficiente para que el perro reaccione y también luche por liberarse.

Al cabo de unos segundos y de mucho forcejeo, el can pudo hacerlo y cuando se sintió a salvo solo atinó a correr rápidamente del lugar, demostrando que a pesar de todo, aparentemente se encontraba bien.

La serpiente, después de lo ocurrido, se metió entre los arbustos y se marchó. Diversos usuarios al ver la escena quedaron impactados y aplaudieron el accionar de los jóvenes, quienes lograron salvar al perro de una muerte segura

El video viral de YouTube ya cuenta con más de 12 mil reproducciones. Si bien todo ocurrió el 20 de junio del presente año, la grabación sigue siendo muy comentada en la red social. Aquí te dejamos el clip para que lo veas.



