"El valor de la verdad": 'Zorro Zupe' considera que Yahaira Plasencia en "arribista" | VIDEO

Ricardo Zúñiga, conocido como ‘Zorro’ Zupe en el mundo de la farándula peruana, fue el invitado de la última edición de "El valor de la verdad".

"¿Te parece Yahaira una mujer arribista?", fue la pregunta que Beto Ortiz realizó a 'Zorro Zupe'. El personaje de la televisión respondió que sí.

Ricardo Zúñiga también indicó que Yahaira Plasencia podía obtener lo que tiene ahora, pero que le hubiera costado más trabajo. Agregó que Jefferson Farfán fue un "trampolín" para la salsera.

‘Zorro’ Zupe en "El valor de la verdad". (VIdeo: Latina)

Como se recuerda, en el 2016, el popular 'Zorro Zupe' señaló en "El valor de la verdad" que el futbolista Carlos Zambrano lo invitó a viajar a Europa.

Fue en ese momento que la figura de la televisión dejó entrever que Carlos Zambrano tenía el interés de conocerlo para que le presente a alguien. "Posiblemente no lo descarto (que le presente a alguien) Nunca me dio nombres, nunca me dijo: ‘vente con una amiga ‘", mencionó el ‘Zorro’ Zupe en "El valor de la verdad".

El jugador de fútbol Carlos Zambrano denunció a Ricardo Zuñiga por el delito de difamación en agravio de su persona y fue sentenciado a dos meses de prisión efectiva.