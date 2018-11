¿Cómo combinar vestidos y enterizos en tonos lila y mostaza con zapatillas?

En esta primavera-verano 2019, los colores que no vamos a dejar de ver en todas las tiendas, catálogos y celebridades serán el lila lavanda, verde y mostaza y gracias a la alegría y frescura que trasmiten son ideales para crear divertidas propuestas de look que no solo podrás usar con sandalias o zapatos de tacón, sino que las zapatillas te permitirán estar cómoda y muy a la moda.

El lila lavanda es un tono delicado y romántico de la gama de los pasteles, mientras que el mostaza es más brillante y audaz, elegante y también versátil. Es ahí donde se encuentra la oportunidad de armar tenidas con mucha funcionalidad para que las puedas usar en cualquier momento del día.

Enfocándonos en estos dos colores que serán un 'must' en tu armario para esta temporada primavera-verano, te presentamos algunos tips que debes seguir para armas propuestas de outfit con zapatillas deportivas y darles un toque urbano y con las que puedas estar a la moda en una ocasión social o formal.

Carolina Braedt, reconocida bloguera de modas y creadora del espacio virtual Fashaddicti, estuvo en P.O.D. System Workshop Styling que organizó adidas Originals con alumnos de la escuela de moda CEAM y dejó estas recomendaciones.

1. Me encanta combinar con zapatillas las faldas 3 cuartos plisadas blancas, negras, estampadas o con flores, están muy de moda. Pueden ser con un polo amarrado o algo casual y zapatillas abajo o un palazo con saco y así logras verte más formal y no tan relajada.

2. El blanco es el clásico que va con todo y más aún con el lila lavanda y amarillo mostaza que están muy de moda. Estos colores van a funcionar súper bien. Los tonos negro y blanco siempre van a estar bien y no haremos un look erróneo.

3. En el caso del enterizo pues depende del evento y forma de tu cuerpo. Si eres bajita no es recomendable uno tan largo pues la zapatilla no nos dará altura. Si las piernas son largas, pues cualquier enterizo funciona bien.

Los estampados floreados sobre mostaza o lila también estarán muy de moda. (Foto: Instagram @fashaddicti) Los estampados floreados sobre mostaza o lila también estarán muy de moda. (Foto: Instagram @fashaddicti)

4. Los enterizos floreados con zapatillas me parece súper lindo. Se vienen con fuerza los prints floreados con muchos tonos como rosados, verde, amarillo. Para combinarlo con zapatillas recomiendo rescatar un color y replicarlo en ellas, si no te quieres arriesgar tanto puedes irte por las blancas.



5. Los vestidos de denim van geniales con las zapatillas. Los lunares o puntos también se combinar bien con ellas. Puedes mezclar también la parte superior de tu look de un color, la falda de otro y usar unas zapatillas clásicas blancas.



6. Para verano las flores estarán muy de moda con diseños más orgánicos y no tan artificiales propios de la naturaleza. También veremos las mayas y el estilo de lino y los botones de carey, esas tendencias las voy a adoptar porque me encantan.



Carolina Braedt recuerda que combinar tu look clásico con zapatillas te permitirá lograr que no se vea tan formal y le brinde un aspecto lúdico. “Atrévete, que no te importe lo que diga la gente y si estás cómoda y es el estilo que te gusta, pues arriésgate”, indicó.