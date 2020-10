Nicholas Lovejoy, uno de los primeros empleados de Amazon, ha revelado la estrategia de Jeff Bezos para contratar empleados. El magnate dueño de la exitosa compañía estadounidense, que revolucionó el mundo con su modelo de compras en línea, formula tres preguntas que le permiten determinar si una persona es apta o no para ser parte de su empresa.

Lovejoy reveló que, aunque Bezos siempre estuvo involucrado en la contratación de personal, el millonario se alejó de la gestión de recursos humanos debido al crecimiento de la marca; sin embargo, estableció los requisitos para la selección de candidatos. De esta forma, la compañía mantendría una tendencia de crecimiento que terminó siendo imparable.

En 1998, el dueño de Amazon escribió una carta a algunos accionistas en la que, además de ceder el cargo de la contratación, invitó a los trabajadores a comprometerse con la innovación y mantener el espíritu pionero que había caracterizado a la empresa desde sus inicios. “Trabajen duro, diviértanse y hagan historia”, escribió, en la misiva que ha sido publicada hace unos días por la CNBC.

Además, dio tres claves para que su equipo mantuviera sus altos estándares. “Durante nuestras entrevistas, pedimos a las personas que consideren tres cuestiones distintas antes de tomar una decisión”, explicó, dando tres consejos que, aunque tengan más de veinte años, podrían seguir siendo útiles para cualquier empresa.

¿Admirarás a esta persona?

“Si piensas en las personas que has admirado en tu vida, probablemente sean personas de las que has podido aprender o de las que has podido tomar un ejemplo”, escribió el empresario en la carta respecto a la clase de personas con quienes quiere trabajar.

“En lo que a mí respecta, siempre me he esforzado por trabajar solo con personas que admiro, y animo a la gente de aquí a ser igual de exigente. La vida es definitivamente demasiado corta para hacer otra cosa”, añadió.

¿Esa persona subirá el nivel de efectividad del equipo?

“Le pido a la gente que visualice la empresa dentro de 5 años. En ese momento, cada uno de nosotros debería mirar a nuestro alrededor y decir: ‘¡Los estándares son tan altos ahora!, ¡me alegro de haber entrado cuando lo hice!’”, explicó sobre lo que quiere que suceda con un candidato.

¿En qué área podría esta persona ser una superestrella?

“Muchas personas tienen cualidades únicas, intereses y perspectivas que enriquecen nuestro ambiente de trabajo. Son cosas que muchas veces no están relacionadas con sus trabajos”, explica como tercer punto Bezos en su carta. Aquí, el empresario explica que, en ocasiones, los empleados de una compañía están sentados al lado de gente que ha logrado cosas extraordinarias. Recuerda que, en 1998, entre sus trabajadores se encontraba la campeona del Concurso Nacional de Ortografía de 1978. “Supongo que no le ayuda en su trabajo diario, pero esto hace que trabajar aquí sea más divertido si sabes que puedes de vez en cuando engancharla en el comedor con un reto rápido: ‘onomatopeya’”.

En una entrevista de 2018, Bezos dijo que, a pesar de que pueden ser “un poco molestos”, los empleados superestrella son necesarios en una empresa ya que fomentan el pensamiento innovador en el grupo al que pertenecen.

Debido a esto, al presentarse en una entrevista, es bueno resaltar esos ‘hobbies’ y actividades extracurriculares que tiene para diferenciarse de los demás.

