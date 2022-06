Antes de comprar un teléfono móvil con sistema operativo Android, verifica si este dispositivo ya ha sido utilizado anteriormente, pues muchos proveedores acostumbran a reparar y sellar equipos que han tenido errores de fábrica para luego venderlos como productos nuevos. En esta oportunidad, desde Mag te brindaremos una serie de recomendaciones para que identifiques si alguien te quiere vender un celular de segunda mano. Toma nota.

No basta con prender el celular y que Android o la marca del fabricante te dé la bienvenida, esto no es un indicio de que tu móvil es nuevo, tampoco que te pidan añadir tu cuenta de Google para empezar a personalizar el smartphone o descargar aplicaciones como WhatsApp, Facebook, TikTok, etc. Para saber si realmente tu equipo es nuevo corrobora la siguiente información.

LAS SUGERENCIAS PARA SABER SI MI CELULAR ANDROID ES NUEVO Y NO DE SEGUNDA MANO

No solo las tiendas “confiables” venden celulares nuevos, incluso estos también te pueden vender de segunda mano sin que te des cuenta, por ello, antes de comprarlo verifica que el equipo se encuentre en su paquete original sellado.

Además, al interior de la caja debe tener todos los documentos y accesorios respectivos de la marca, sea Samsung, Xiaomi, Motorola, etc. Siempre se recomiendan ver reseñas de YouTube para saber lo que contiene un celular.

Todos los celulares Android vienen con un protector de plástico, el cual se debe retirar para ver la pantalla, si no tiene o si encuentras rasguños en la pantalla táctil, probablemente te encuentres frente a un móvil utilizado.

vienen con un protector de plástico, el cual se debe retirar para ver la pantalla, si no tiene o si encuentras rasguños en la pantalla táctil, probablemente te encuentres frente a un móvil utilizado. Corrobora que el código IMEI de tu celular y el de la caja coincidan. Si quieres saber esta información marca *#06# en la aplicación de teléfono.

Comprueba el estado de salud de tu batería descargando aplicaciones como: “AccuBattery”. Un móvil nuevo tiene que estar en 100% o 99%, si se encuentra entre 80% y 98% ya ha sido utilizado.

ASÍ PUEDES LOCALIZAR TU MÓVIL ANDROID DESDE UN iPHONE

Desde tu iPhone accede a Safari o el buscador de tu preferencia y coloca lo siguiente en la barra de búsqueda https://www.google.com/android/find , puedes hacer clic aquí para ir directamente.

, puedes hacer clic para ir directamente. Inicia sesión con tu cuenta de Google.

Te aparecerá un mapa en donde podrás visualizar la ubicación del teléfono, solo tienes que ver un punto de color verde con un dibujo de un smartphone.

En la parte inferior de la pantalla vas a ver un panel con los datos de tu equipo: marca, modelo, nivel de batería y nombre de la red WiFi a la cual está conectado.

Debajo de esta información hay tres botones: el primero te da opción de reproducir un sonido por cinco minutos que no se podrá apagar de ninguna manera; el segundo bloquea el equipo y permite mostrar un mensaje de seguridad y un botón para llamar a un contacto; y el último elimina todos los datos del smartphone.

Se recomienda buscar tu dispositivo en compañía de una autoridad policial por tu seguridad.

