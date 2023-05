La privacidad en los dispositivos móviles es algo que muchos buscan, sobre todo, si tienes información personal y aplicaciones como WhatsApp o Instagram donde se suele compartir datos más íntimos. Por ello, es común colocar contraseñas y diferentes tipos de claves para que nadie acceda a su contenido.

Sin embargo, si en algún momento dejaste tu celular Android sin ningún código de seguridad y tienes la sospecha de que alguien accede a tu móvil cuando no te percatas, no te preocupes, ya que es posible conocer si realmente lo hicieron o no.

Para este truco no es necesario instalar algún programa de hackeo o app peligrosa, ya que solo debes colocar una serie de números y símbolos para entrar a un menú oculto de tu smartphone. En MAG, te explicamos los pasos a seguir.

Cómo saber si alguien accedió a tu celular Android

Si sospechas que tu pareja, amigos o cualquier otra persona entró a revisar las aplicaciones de tu smartphone, aquí te explicamos cómo saber esta información.

El primer paso es abrir la app Teléfono desde tu celular Android.

Luego, coloca este código *#*#4636#*#* .

. De inmediato, se abrirá un menú con información detallada de tu dispositivo.

Ya sea la batería, IMEI e incluso las apps usadas recientemente.

Esto último es algo que debemos prestar atención, ya que sabremos con exactitud si hay alguna app que abrieron sin darnos cuenta.

Para ello, selecciona la alternativa “Estadísticas de uso”.

En esta parte verás las aplicaciones que usaste y a qué hora fue.

De esta manera, podrás conocer si en el lapso que dejaste tu celular, alguien lo reviso y entró a tus apps.

Síguenos en nuestras redes sociales: