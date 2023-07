Hace poco cambie de operador telefónico y me trajeron la nueva tarjeta, espere que se active para colocarla, pero cuando llegó el momento me di cuenta que había perdido la llave para la SIM, esa que se encarga de abrir la bandeja porta chip, ¿Qué hice frente a este tipo de situación? desde Mag te enseñaré a retirar la ranura de tu celular Android, así serás capaz de agregar la SIM o micro SD.

La caja de tu teléfono inteligente incluye lo siguiente: el equipo, por supuesto; posiblemente un cargador; manuales de uso; funda protectora; y la llave para la SIM, esta última no es barata, aún así los usuarios la utilizan y luego botan junto al empaque y manuales.

Aquí están cometiendo un grave error porque no podrán sacar la bandeja cuando quieran cambiar la tarjeta SIM o extender el almacenamiento de la memoria externa. Como se recuerda, la ranura porta chip tiene un pequeño agujero casi imperceptible, para abrirla debes introducir un objeto muy delgado por el orificio. Como has botado la llave, a continuación te diré algunas ideas que me ayudaron a retirar la bandeja.

Los pasos para abrir la bandeja porta chip del celular si no tienes la llave SIM

Primero, el objeto debe tener el grosor para que ingrese por el agujero.

Es posible abrirlo con la punta de un clip , no te preocupes que no dañarás nada. Introdúcelo suavemente mientras lo empujas para que la ranura salga.

, no te preocupes que no dañarás nada. Introdúcelo suavemente mientras lo empujas para que la ranura salga. También intenté con la punta de la cuerda de una guitarra , para ser específicos la cuerda número seis, encaja sin problemas. Repite el mismo proceso.

, para ser específicos la cuerda número seis, encaja sin problemas. Repite el mismo proceso. Finalmente, en caso no tengas ninguno de los dos artefactos, coge el plástico duro que no utilizarás de la nueva tarjeta SIM, córtalo con cuidado con una tijera, no muy grueso, de lo contrario no encajará, tampoco muy delgado porque se doblará cuando empujes, corta intermedio y que pueda entrar por el orificio.

que no utilizarás de la nueva tarjeta SIM, córtalo con cuidado con una tijera, no muy grueso, de lo contrario no encajará, tampoco muy delgado porque se doblará cuando empujes, corta intermedio y que pueda entrar por el orificio. Listo, es posible que tengas en casa objetos que cumplan con características parecidas. Podría funcionar.

Recomendaciones para crear un patrón de seguridad difícil de adivinar

No utilices una letra o número: Como lo dijimos al inicio, se trata de los patrones más comunes entre los usuarios de Android , asimismo, es el que más utilizan los ciberdelincuentes cuando intentan desbloquear tu smartphone, esto al momento que ha sido infectado por un virus malware. Además, si eres de las personas que nunca limpia la pantalla del móvil cuando introduce su patrón en repetidas ocasiones, este rastro se podría ver a contraluz.

Como lo dijimos al inicio, se trata de los patrones más comunes entre los usuarios de , asimismo, es el que más utilizan los ciberdelincuentes cuando intentan desbloquear tu smartphone, esto al momento que ha sido infectado por un virus malware. Además, si eres de las personas que nunca limpia la pantalla del móvil cuando introduce su patrón en repetidas ocasiones, este rastro se podría ver a contraluz. Cruza las líneas de tu patrón: Es más difícil tratar de adivinar un patrón de desbloqueo si cruzas las líneas, por ejemplo: adivinar una casa es más fácil que adivinar una estrella. Aunque tardes un poco más en desbloquearlo o te equivoques al primer intento, sin duda alguna la información de tu smartphone estará a salvo.

Es más difícil tratar de adivinar un patrón de desbloqueo si cruzas las líneas, por ejemplo: adivinar una casa es más fácil que adivinar una estrella. Aunque tardes un poco más en desbloquearlo o te equivoques al primer intento, sin duda alguna la información de tu smartphone estará a salvo. Trata de utilizar todos los nodos: Ocupa los 9 nodos o puntos en tu patrón de seguridad, así será más difícil de adivinar. Recuerda que solo tienes un máximo de tres intentos, en caso la persona que quiera desbloquear tu móvil falle, podrá volver a intentarlo después de un minuto, si ocurre lo mismo lo hará en 10, 20, etc.

Ocupa los 9 nodos o puntos en tu patrón de seguridad, así será más difícil de adivinar. Recuerda que solo tienes un máximo de tres intentos, en caso la persona que quiera desbloquear tu móvil falle, podrá volver a intentarlo después de un minuto, si ocurre lo mismo lo hará en 10, 20, etc. Evita comenzar desde la parte superior: Se recomienda que empieces el patrón de desbloqueo desde la zona inferior central o desde la parte central de la derecha.

Síguenos en nuestras redes sociales: