Samsung Account es un tipo de cuenta o membresía gratuita disponible únicamente para todos los usuarios que tengan un quipo móvil de la referida compañía surcoreana, ¿Para qué sirve? básicamente te permite almacenar toda la información que vas recopilando en tu teléfono Samsung, como por ejemplo: fotos, videos, configuraciones, aplicaciones, etc., en resumen se encargará de trasladar de forma rápida todos los datos de tu antiguo celular a uno nuevo, tan solo accediendo o iniciando sesión con tu cuenta. En esta oportunidad te enseñaremos a crear una copia de seguridad en Samsung Account.

Para crear una copia se seguridad de Samsung Account no será necesario descargar aplicaciones o programas externos de la Google Play, basta con que tu equipo tenga Android 9 o versiones superiores. Además, es importante aclarar que tu cuenta no solo la podrás utilizar en un dispositivo móvil de Samsung, sino también en otros equipos de la misma marca como: tabletas, Smart TV, relojes inteligentes, etc.

CÓMO CREAR UNA COPIA DE SEGURIDAD DE SAMSUNG ACCOUNT

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu móvil Samsung , lo encuentras con el ícono de una rueda dentada.

Se abrirán las configuraciones, desplázate hacia abajo hasta encontrar el apartado "Cuentas y respaldo", presiónala.

Aquí te aparecerán varias opciones, toca en “Hacer copia de seguridad de los datos”.

Activa todos los interruptores que aparecen en esta parte.

Finalmente, haz clic en el botón denominado “Respaldar ahora”, se ubica en la parte inferior.

Listo, solo espera que termine el proceso y tu copia de seguridad estará lista, se recomienda realizar la copia de respaldo habitualmente, sobre todo si empiezas a almacenar información importante en tu dispositivo Samsung.

