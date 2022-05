Actualmente, existen dos tipos de conexiones para tener acceso a internet: la primera, mediante los cables que van directo del modem router al equipo; y la segunda, con la tecnología inalámbrica, esta última la encuentras no solo en los teléfonos celulares, tabletas o laptops, sino también algunas computadoras de escritorio. Aunque normalmente las redes WiFi cuentan con una contraseña difícil de adivinar, esto no significa que una persona no pueda vulnerar su seguridad, de hecho es probable que haya más de un usuario desconocido conectado a tu red WiFi, ¿Quieres saber cómo detectarlo? a continuación lo explicaremos desde Mag.

Si estás al día en los pagos con la compañía que te brinda servicios de internet y no tienes averías por tu zona, y aún así la velocidad de navegación es muy lenta, es momento que empieces a sospechar que probablemente haya una o varias personas desconocidas que están conectadas a tu señal WiFi, quiere decir que han visto la forma de acceder a tu red sin saber la contraseña. Por fortuna, es posible descubrir dicha información con la ayuda de tu dispositivo Android, por supuesto con la ayuda de un aplicativo externo.

LA GUÍA PARA SABER SI HAY EXTRAÑOS CONECTADOS A MI RED WIFI

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android para descargar la aplicación “Fing escaner de red”, la puedes obtener rápidamente haciendo clic aquí .

Abre la app y dale en "Siguiente" > "Aceptar y continuar" > "Habilitar ubicación" > otórgale los permisos necesarios "Mientras la app está en uso".

No es obligatorio que te registres, así que toca sobre el botón que dice “Lo pensare”.

Ahora, Fing escaner te preguntará “ ¿Cuál es tu actitud hacia la tecnología ”, y debajo cuatro opciones: “Soy profesional”, “Soy aficionado”, “Me las apaño” o “Necesito ayuda”, escoge una.

Te saldrá una pantalla y arriba el nombre de la red que actualmente estás conectado.

Debajo presiona en “Buscar dispositivos”.

Espera que el aplicativo termine de cargar y te aparecerán todos los celulares, tabletas, televisores, etc., cualquier equipo que esté conectado a tu señal.

Si haces clic en un móvil por ejemplo, tendrás ciertos datos como la marca del dispositivo, el modelo, la versión de su sistema operativo, y lo más importante de todo, la “Dirección IP”.

En caso halle un dispositivo que no conoces, en la sección “Administrar este dispositivo” aprieta en el ícono del tacho de basura (Borre).

Otra opción sería cambiar la contraseña del WiFi.

Cuál es la red con mayor cobertura por mi zona

Accede a la Google Play Store de Android y descarga la app “ Perf: Test velocidad WiFi ”.

Abre la aplicación y otórgale todos los permisos.

Añade la cantidad de gigabytes que tiene tu plan, en caso seas cliente prepago coloca cero y “Ok”.

Realiza un toque en el ícono de las tres rayas que se encuentran en el extremo superior izquierdo e ingresa al apartado “Velocidades y cobertura”.

Automáticamente vas a ver el mapa de tu país manchado de diferentes colores: el azul es la zona en donde hay mayor cobertura 2G; el verde 3G, el naranja 4G LTE; y el morado 5G.

Aprieta en la brújula para ir directamente a tu casa, centro de trabajo o el lugar en donde estés en tiempo real.

Listo, así vas a saber cuál es la red que mejor te conviene, recuerda que un móvil con 5G por el momento no será útil si en tu país aún no ha llegado esa tecnología. Además, en la parte inferior del mapa puedes cambiar el tipo de operador telefónico con el que has contratado tu servicio.