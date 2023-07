Seguramente al ir a una tienda, hayas querido conocer más acerca de un producto; sin embargo no pudiste lograrlo, debido a que no tenías a la mano un lector de códigos de barras, esto debido a que el establecimiento cuenta con pocas máquinas que cumplen esta función o simplemente no estaban disponibles. Ante esto, puedes lograr los mismos resultados por medio de tu mismo celular Android.

A través de tu móvil, puedes conseguir leer el código de barras en cuestión de segundos y, para ello, solo es necesario recurrir a una aplicación nativa de tu mismo dispositivo. Pero, si no lo tienes, no te preocupes, ya que desde MAG te compartimos otra opción. Toma nota.

Cómo escanear códigos de barras en Android

Una de las formas más sencillas de lograrlo es a través de la app “Escáner”.

Esta aplicación viene por defecto en varios modelos de celulares Android.

Para utilizarla, ábrela y notarás que se abre una cámara.

Apunta la cámara frente al código de barras que tengas.

Espera algunos segundos y te aparecerá una serie de números.

Cópialo y pégalo en un navegador.

Tras esto, te aparecerá la información del producto.

En el caso de que no tengas esta app, puedes descarga una en la Play Store.

Si bien existen varias opciones, una de las más valoradas es “Escáner QR y Código QR”.

Al igual que la app anterior, abre esta herramienta y apunta la cámara al código de barras.

Te aparecerá un conjunto de números. Dale a “Buscar en web”.

De inmediato, verás de qué trata este código.

Síguenos en nuestras redes sociales: