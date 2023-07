En el mundo de los dispositivos móviles con sistema operativo Android la calentura del equipo es sinónimo de detener todo. No es bueno seguir utilizando el teléfono si sientes que la temperatura ha aumentado, ¿Por qué? simple, dañas la batería y con el tiempo se terminaría inflando, algo muy peligroso porque la explosión de la misma te provocaría quemaduras de hasta tercer grado.

En el interior de los celulares encuentras procesadores que, si bien son bastante pequeños, suelen producir bastante fuerza para prender la pantalla del equipo, a esto hay que sumarle el trabajo de la batería, sin embargo, cuando la mayor parte de los recursos están a tope o trabajando simultáneamente, el smartphone puede calentarse mucho e incluso llegar a prenderse en llamas.

Todos saben que no es buena idea utilizar el celular mientras carga. Aquí te dejaremos las recomendaciones que me ayudaron a evitar la calentura de mi teléfono, no requieren la descarga de aplicaciones externas, son trucos convencionales muy efectivos.

Qué debes hacer si se calienta tu celular Android

Cuando abres aplicaciones y no las cierras correctamente los componentes internos de tu celular pueden seguir trabajando, algo que provoca la calentura del equipo.

Se recomienda cerrar las apps ni bien termines de utilizarlas, de lo contrario el inconveniente y las altas temperaturas pueden sentirse nuevamente.

Para hacerlo bien, accede a los “Ajustes” > “Aplicaciones” > busca y presiona el nombre de la app > toca el botón que dice “Forzar cierre”.

Deja que tu celular repose en caso notes una calentura extrema, incluso algunos dispositivos te brindan un mensaje para que pares el uso por lo caliente que se encuentra.

Otra posible causa por la cual tu smartphone se caliente rápido es que haya ingresado un virus malware que realice procesos mientras no lo utilizas o está en "modo reposo".

Evita utilizar el brillo máximo de tu celular por largos periodos de tiempo, ya que así también notarás tibieza en la zona de la batería. La recomendación es siempre usar el brillo automático para que los píxeles disminuyan su iluminación de acuerdo al ambiente.

Lista de celulares Xiaomi que actualizarán a Android 14

La versión final de Android 14 todavía tiene algunos meses de espera, por lo que es posible ir ajustando nuestros dispositivos para iniciar la descarga de este parche. Por ello, si tienes un celular Xiaomi, te contamos cuáles podrán, hasta el momento, descargar este nuevo sistema.

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi Redmi 10 5G

Xiaomi Redmi 11 Prime 5G

Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Si tu teléfono no se encuentra en la lista, no te preocupes, ya que todavía queda tiempo para conocer si Android incorporará alguna medida para aquellos modelos que no sean disponible para la nueva actualización.

