No cabe duda que la película más esperada del año es Spider-Man No Way Home, un largometraje de aproximadamente dos horas y media que promete un spiderverse. Aunque no sé ha confirmado la aparición de los actores Andrew Garfield y Tobey Maguire, los fanáticos aún mantienen la esperanza de ver por primera vez a los tres arácnidos en la pantalla gigante. En esta oportunidad, vamos a enseñarte un truco para evitar spoilers, todo ello sin que tengas que dejar de utilizar o desinstalar Facebook, Instagram o Twitter en tu móvil Android.

La primera función de Spider-Man No Way Home en diferentes cines del mundo, comenzará el 15 de diciembre en horas de la mañana, quiere decir que si no llegaste a comprar tus entradas para ese día, probablemente puedas encontrarte con algún spoiler en las tres redes sociales que mencionamos anteriormente.

Por fortuna, existe un aplicativo que censura todo tipo de contenido relacionado a la película que solo quieres ver en el cine, este lo encuentras en la Google Play Store con el nombre de Spoilers Blocker, plataforma que se encarga de tapar textos y fotos que tienen relación con el largometraje, informó el medio tecnológico Xataka Android.

CÓMO EVITAR SPOILERS

Primero, instala la aplicación en tu móvil Android .

. Ahora, ábrela y otórgale todos los permisos necesarios para que opere.

El siguiente paso es colocar palabras claves de la película, por ejemplo para Spider-Man No Way Home podrías ser la misma, o spiderman, spider-man, hombre araña, Tobey Maguire, Andrew Garfield , Tom Holland, Peter Parker, etc.

Presiona en Guardar y listo.

Cuando te encuentres navegando por Facebook, Instagram o Twitter, cualquier publicación que tenga una palabra clave, será censurado o tapado con el aviso “Alerta de Spoiler”.

Si quieres ver el contenido, solo pulsa por unos segundos sobre el candado para desbloquearlo, aunque no se recomienda hacerlo.

Es importante aclarar que necesitarás Android 6 o versiones superiores para instalar la aplicación.

Cómo saber que versión de Android tengo

Abre la aplicación ‘Ajustes’ del teléfono, la ubicas con el ícono de una rueda dentada (engranaje).

Ahora, desplaza la barra espaciadora hasta la parte inferior para encontrar e ingresar al apartado ‘Sistema’ > ‘Ajustes avanzados’ > ‘Actualización del sistema’.

Finalmente, aquí consulta la versión de Android y el nivel del parche de seguridad de tu equipo.

