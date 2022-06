Las notificaciones son un tipo de mensaje que los aplicativos le suelen enviar a los usuarios que tienen un teléfono inteligente con sistema operativo Android, estos aparecen deslizando la barra de estado y básicamente sirven para proporcionar recordatorios u otra información puntual relacionada con una determinada app. Aunque a veces son muy útiles, en muchas ocasiones solo te incomodan y ocupan espacio en la pantalla de tu smartphone, así que para esta oportunidad, desde Mag te explicaremos el truco para evitar que ciertas aplicaciones te sigan enviando notificaciones. Toma nota.

CÓMO EVITAR QUE UNA APP DE ANDROID TE ENVÍE NOTIFICACIONES

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu móvil Android , lo encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, desplázate hacia abajo y presiona en el apartado de “Notificaciones”.

En la sección “Enviadas recientemente” toca sobre la opción “Más”.

Aquí te aparecerán todos los aplicativos que pueden enviarte notificaciones.

Finalmente, desactiva el que tú quieras.

DIFERENCIAS ENTRE LAS APPS Y LAS APKS DE ANDROID

Las apps y las APKs te ofrecen lo mismo, ahí no existe ninguna diferencia, por ejemplo: una app y APK de WhatsApp van a tener el mismo funcionamiento, no obstante, la diferencia se encuentra en la forma de instalación, mientras que las aplicaciones las obtienes desde la Google Play Store automáticamente, las APKs debes instalarlas y actualizarlas manualmente.

Seguro te preguntarás, ¿Por qué me complico instalando APKs cuando son prácticamente lo mismo? la respuesta es la siguiente, no todos los celulares son compatibles con las aplicaciones de la Google Play, e incluso algunas no se encuentran en esta tienda, es así que los usuarios optan por descargarse APKs.

