Es muy común que los usuarios se olviden la contraseña de una señal WiFi, esto debido a que la mayoría tiene la conexión automática a su red doméstica y ya no es necesario que estén escribiendo la clave para acceder a la misma. Además, a veces las redes se suelen desconfigurar de la nada y cuando quieres conectarte a internet a través de otro dispositivo, ya sea una computadora, tableta, o portátil, te enteras que el password es incorrecto, ¿Qué deberías hacer aquí? desde Mag te explicaremos cómo obtener la contraseña del WiFi desde tu smartphone Android.

Cuando una red se desconfigura automáticamente, no solo cambia el nombre del WiFi, sino también la contraseña, esta vuelve a su forma predeterminada, ese conjunto largo de letras en mayúsculas, minúsculas y números, algo muy difícil de memorizar, por ejemplo: supongamos que tu red se llama “Juan Internet” y el password es “123456″, si se desconfigura esa red tendrá otro nombre, puede ser “(tu operadora)-079″ y la clave “AsE34f5gheO”; por fortuna, existen algunos trucos para obtener esa contraseña que has olvidado o no sabes cuál es, todo lo vas a hacer desde tu celular y sin la necesidad de rootear el sistema operativo Android.

LOS PASOS PARA CONSEGUIR LA CONTRASEÑA DEL WIFI DE TU CASA DESDE EL MÓVIL

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” desde tu celular Android .

. Ahora, presiona sobre el apartado de “Conexiones” y toca en “WiFi (no desactives el interruptor).

Te aparecerán todas las redes WiFi disponibles a tu alcance y a la que te encuentras conectado, al costado de esta verás el ícono de un engranaje, tócalo.

Desde aquí accederás a la información de la red, como por ejemplo: la velocidad, dirección IP, tipo de seguridad, etc.

El siguiente paso es oprimir en la opción “Código QR” > tómale una captura de pantalla al código.

Desde la Google Play Store procede a descargar la aplicación “ Lector de código QR y barras ”, la puedes obtener rápidamente haciendo clic aquí .

”, la puedes obtener rápidamente haciendo clic . Abre la app y otórgale los permisos necesarios para que funciones sin inconvenientes.

Luego, aprieta en “Escanear imagen” > escoge el screenshot del QR > pulsa el check de arriba a la derecha.

Finalmente, ya sabrás la contraseña del WiFi de tu casa, estará debajo del nombre de la red.

POR QUÉ LOS USUARIOS NO PREFEIEREN MIUI DE XIAOMI

Los Bugs de Xiaomi : la navegación de gestos no funcionan correctamente, de igual manera las cámaras que incluyen las redes sociales o aplicaciones, por último, las notificaciones llegan después de varios minutos y no se pueden desactivar las de una app en específico.

: la navegación de gestos no funcionan correctamente, de igual manera las cámaras que incluyen las redes sociales o aplicaciones, por último, las notificaciones llegan después de varios minutos y no se pueden desactivar las de una app en específico. Parches de seguridad : cuando se detecta un fallo de seguridad que puede ser aprovechado por los ciberdelincuentes, normalmente Xiaomi tarda varios días en lanzar un nuevo parche que solucione el inconveniente.

: cuando se detecta un fallo de seguridad que puede ser aprovechado por los ciberdelincuentes, normalmente Xiaomi tarda varios días en lanzar un nuevo parche que solucione el inconveniente. Alto consumo de la memoria RAM : con cada actualización de la interfaz de usuario MIUI , el celular ejecuta más procesos y llena de inmediato los GB de la memoria RAM, lo que provocaría bugs, ralentización del sistema operativo, el recalentamiento de la batería y en el peor de los casos el reinicio repentino.

: con cada actualización de la interfaz de usuario , el celular ejecuta más procesos y llena de inmediato los GB de la memoria RAM, lo que provocaría bugs, ralentización del sistema operativo, el recalentamiento de la batería y en el peor de los casos el reinicio repentino. Conexiones : el Bluetooth es inestable, ya sea con parlantes, auriculares, smartwatches, etc. Si te conectas a una red WiFi sin internet, el celular no realiza el cambio automático a datos móviles.

: el Bluetooth es inestable, ya sea con parlantes, auriculares, smartwatches, etc. Si te conectas a una red WiFi sin internet, el celular no realiza el cambio automático a datos móviles. Otras razones: los usuarios consideran que el modo oscuro es una de las peores funciones. Intentan parecerse a la interfaz de usuarios de iOS. La animación de la carga rápida no muestra el porcentaje exacto.

