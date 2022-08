El avance de la tecnología ha hecho que las personas dejen los libros o separatas y las reemplacen por los documentos virtuales, como los PDF, esos archivos que se pueden visualizar desde tu dispositivo móvil, computadora o portátil, incluso se han fabricado libros en forma de tabletas exclusivamente para ese fin, la lectura. Sin embargo, no todo es positivo, ya que desde algunos teléfonos Android es imposible resaltar las partes más importantes de un PDF, por fortuna, existe un sencillo truco para hacerlo y desde Mag lo explicaremos a continuación. Toma nota.

Es importante mencionar que los archivos PDF solo pueden abrirse en los teléfonos que poseen un lector de PDF, el más conocido a nivel mundial es “Acrobat Pro”, descárgalo desde la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

Además, los PDF son muy útiles porque te ofrecen la posibilidad de leerlos en cualquier momento y desde la comodidad de tu celular, pero, no te permiten modificarlos, anotar ideas, subrayarlos o resaltarlos. Si deseas hacer esto deberás instalar una aplicación adicional en tu smartphone, te recomendamos “PDF Viewer & Book Reader”, la cual no pesa mucho, no contiene anuncios y realizarás todo lo que mencionamos anteriormente.

CÓMO RESALTAR LOS TEXTOS O PÁRRAFOS DE TU PDF EN ANDROID

Tras haber descargado “Acrobat Pro” y “ PDF Viewer & Book Reader ”, abre este último.

”, abre este último. Otórgale todos los permisos necesarios para que pueda operar con normalidad.

Ahora, presiona el ícono de la carpeta que se encuentra en el extremo superior derecho.

Busca y abre el documento PDF que quieras.

El siguiente paso es seleccionar el texto que deseas resaltar, para ello pulsa por unos segundos sobre la pantalla y te aparecerán unos corchetes para que determines la parte del texto que vas a seleccionar.

Finalmente, oprime el ícono del resaltador en el extremo superior derecho y esa parte la pintará de amarillo o el color de tu preferencia, puedes modificarlo.

