La mayoría de los celulares actuales no tienen esa ranura adicional para agregar una memoria externa y aumentar el espacio de almacenamiento de tu teléfono, por lo tanto, es probable que en poco tiempo se llene la memoria interna y tengas que eliminar archivos multimedia que querías conservar, como por ejemplo: fotos, videos, documentos Word, Excel, PDF, etc., sin embargo, Android te ofrece una herramienta para saber cuáles son las aplicaciones que has descargado y jamás utilizas.

Desde Mag te enseñaremos a identificar todos los programas APK o aplicaciones que lo único que hacen es consumir espacio de almacenamiento, el cual puede ser importante para guardar una mayor cantidad de archivos multimedia o instalar otras apps que realmente utilizarás. Este procedimiento lo puedes realizar desde cualquier dispositivo móvil o tableta con sistema operativo Android, solo debe contar con la Google Play Store.

Descubre cuáles son la aplicaciones que casi nunca utilizas en tu teléfono

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android .

. Ahora, presiona sobre el ícono de tu foto de perfil que se encuentra en el extremo superior derecho.

Se desplegará una mini ventana, toca en el apartado que dice “Administrar dispositivo y Apps”, el nombre de las opciones puede variar ligeramente dependiendo de la marca y modelo del teléfono.

Ahora, te aparecerán dos pestañas, la cuales son: “Descripción general” y “Administrar”, oprime la última

Aquí te saldrán todas las aplicaciones que has descargado a través de la tienda oficial de Android, aprieta en el ícono de las tres líneas horizontales (☰).

Finalmente, escoge la opción denominada “Menos usadas”.

Acabas de organizar la lista de aplicaciones que solo ocupan espacio de almacenamiento en tu celular, es tu decisión si quieres eliminarlas, aunque sería lo ideal, ya que incluso pueden haber programas que ni siquiera sabías que existían.

¿Qué significa y para qué sirve el botón NFC de tu celular Android?

Si te has preguntado para qué sirve el botón “NFC” pues para realizar pagos sin contactos.

Eso quiere decir que se puede usar muy similar como Apple Pay, en él deberás descargar una app para poder emplear dicha función y así realizar pagos sin necesidad de tener tu tarjeta física.

Si bien esto solo se encuentra en algunos países, se espera que poco a poco alcance presencia en Latinoamérica.

Por otro lado, con NFC también podrás sincronizar rápidamente algunos dispositivos de tu hogar con solo deslizar tu terminal sobre los gadgets.

Asimismo, el NFC te ayudará también a localizar elementos que no encuentres en casa y que tengan un tag.

La identificación y hasta el pasaporte también se pueden llevar dentro de la app del NFC. Sin embargo, también se encuentra inhabilitado en varios países, como es el caso del carnet de vacunación.

Síguenos en nuestras redes sociales: