Los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android cuentan con dos tipos secciones en donde puedes guardar tus archivos multimedia: el almacenamiento interno y el externo, este último requiere de una memoria denominada microSD, la cual debes adquirir en una tienda porque no viene incluida en la caja de tu celular. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos a identificar si la microSD que te quieren vender es 100% verdadera o falsa. Toma nota.

Lo barato sale caro. La falsificación de componentes para celulares es algo muy común en diferentes partes del mundo, por ejemplo: existen baterías, cargadores y pantallas LCD falsas, incluso memorias microSD de varios GB a un precio muy bajo, no obstante, ten cuidado que su capacidad no podría ser la que anuncian si es que no se trata de un producto totalmente original. Se recomienda adquirir las referidas tarjetas en las mismas tiendas oficiales.

LA GUÍA PARA IDENTIFICAR UNA MICROSD FALSA

Existen memorias de 256 GB, 512 GB o hasta 1 TB, estás de aquí son las más caras del mercado, y por supuesto son las más falsificadas. Primero, fíjate en su precio, si es muy bajo posiblemente te quieran estafar.

Mira detalladamente el logo de la MicroSD, si hay algo raro o no es igual al de la marca que buscas, entonces han utilizado una etiqueta falsificada.

Verifica el código EAN que llevan las tarjetas en la parte posterior. Dicho código tiene 13 dígitos, introdúcelo en Google y el navegador te mostrará a qué modelo pertenece. Si los resultados de búsqueda confirman que pertenece a otro producto o marca diferente a la que adquiriste, entonces la microSD es falsa.

Introduce la microSD en tu celular y desde el dispositivo confirma qué capacidad de almacenamiento tiene. Ingresa a los “Ajustes” de Android > en la barra de búsqueda coloca “Almacenamiento” > y en la sección “Almacenamiento externo” sabrás su capacidad real.

QUÉ HACER CUANDO EL PUERTO JACK PLUG DE TU CELULAR ANDROID NO RECONOCE LOS AURICULARES

Suciedad en el puerto : el celular es una herramienta de comunicación que se lleva a todas partes, al trabajo, la escuela, la playa, etc., así que es inminente que en algún momento se llene de polvo o suciedad y obstruya la correcta conectividad de los auriculares. Se recomienda utilizar un palillo de plástico o de madera para sacar los residuos del puerto Plug, no uses hisopos, ya que podrías introducir más pelusas y perjudicarías la situación.

: el celular es una herramienta de comunicación que se lleva a todas partes, al trabajo, la escuela, la playa, etc., así que es inminente que en algún momento se llene de polvo o suciedad y obstruya la correcta conectividad de los auriculares. Se recomienda utilizar un palillo de plástico o de madera para sacar los residuos del puerto Plug, no uses hisopos, ya que podrías introducir más pelusas y perjudicarías la situación. Conexión Bluetooth : algunos móviles se pueden conectar automáticamente por Bluetooth a un dispositivo cercano, esto sin la necesidad de haberlo hecho manualmente, por ello, corrobora que la función se encuentre desactivada al momento de conectar tus auriculares.

: algunos móviles se pueden conectar automáticamente por Bluetooth a un dispositivo cercano, esto sin la necesidad de haberlo hecho manualmente, por ello, corrobora que la función se encuentre desactivada al momento de conectar tus auriculares. Fallo de software : si no puedes escuchar el sonido en YouTube, Spotify, TikTok, etc., es probable que se trate de un fallo de software, no te alarmes, podrías solucionarlo de dos maneras: la primera, reiniciando o apagando el celular; la segunda, si lo antes mencionado no funciona restaura tu celular a sus valores de fábrica. Recuerda hacer una copia de seguridad antes.

: si no puedes escuchar el sonido en YouTube, Spotify, TikTok, etc., es probable que se trate de un fallo de software, no te alarmes, podrías solucionarlo de dos maneras: la primera, reiniciando o apagando el celular; la segunda, si lo antes mencionado no funciona restaura tu celular a sus valores de fábrica. Recuerda hacer una copia de seguridad antes. Técnico de celulares: si ninguna de las soluciones ha tenido éxito, te recomendamos llevarlo a un especialista en móviles, él detectará el problema y lo más probable es que el puerto de tu teléfono se encuentre dañado.

