Aunque Android es un sistema operativo para móviles que millones de usuarios lo utilizan en diferentes partes del mundo, también es recurrente que se presenten ciertos errores, como por ejemplo: “el proceso android.process.media se ha detenido”, “no se ha podido analizar el paquete en tu teléfono”, “espacio de almacenamiento insuficiente”, etc., sin embargo, existe uno que no suele aparecer con frecuencia, nos referimos al aviso: “no se puede establecer una conexión de datos fiable con el servidor”, ¿Quieres saber cómo solucionarlo? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Antes de comenzar, ¿Qué significa este texto? básicamente, el error se muestra cuando no es posible acceder a los servicios de Google, significa que no podrás utilizar las aplicaciones instaladas o actualizarlas a través de la Google Play Store porque estas dos acciones dependen de una conexión con el servidor.

El error también sale por los siguiente motivos: un posible bug de una aplicación; caída del servidor; inconsistencias entre el certificado SSL y el nombre del dominio; certificado caducado; o la baja calidad en la conexión, sin embargo, así como son varias las causas que producen el fallo, también hay diferentes soluciones y aquí te diremos la más efectiva.

SOLUCIÓN AL FALLO NO PUEDE ESTABLECER UNA CONEXIÓN DE DATOS FIABLE CON EL SERVIDOR

Comprobar los DNS

Una de las soluciones más efectivas, ya que un error en los DNS impedirían la conexión al servidor.

Primero, abre los “Ajustes” de tu celular Android, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Presiona sobre el apartado “Conexiones” > “WiFi” > y pulsa la tuerca para entrar a las configuraciones de la red.

Oprime en “Ver más” para que se desplieguen las opciones Dirección IP, Proxy y DNS.

En el apartado de IP elige la opción Estático. En Dirección IP escribe 192.168.1.128. En Puerta de enlace también debes redactar 192.168.1.128. En Longitud de prefijo de red escribe 24. A continuación configura DNS1 con 8.8.8.8. Continúa con DNS2 y coloca 4.4.4.4.

Finalmente, comprueba si ya tienes acceso a los servicios de Google.

MOTIVOS PARA QUE UN USUARIO DE ANDROID NO SE CAMBIA A IOS

Incluye cargador : millones consideran que cambiarse a iOS es gastar más dinero después de adquirir el iPhone, ¿Por qué? porque este no viene con cargador y su entrada es “USB Lightning”, así que será imposible cargarlo con un cable que tenga el “Tipo C”. En resumen, corres el riesgo de que se agote tu batería, con Android no, debido a que sí te incluye el cargador.

: millones consideran que cambiarse a iOS es gastar más dinero después de adquirir el iPhone, ¿Por qué? porque este no viene con cargador y su entrada es “USB Lightning”, así que será imposible cargarlo con un cable que tenga el “Tipo C”. En resumen, corres el riesgo de que se agote tu batería, con Android no, debido a que sí te incluye el cargador. Navegación por gestos : en Android tienes una sección denominada “Barra de navegación”, aquí encuentras a los botones digitales “Multitareas”, “Inicio” y “Atrás”, con los que manipulas fácilmente el smartphone, sin embargo, en el iPhone debes acostumbrarte a los gestos y al comienzo resulta ser algo incómodo o confuso.

: en Android tienes una sección denominada “Barra de navegación”, aquí encuentras a los botones digitales “Multitareas”, “Inicio” y “Atrás”, con los que manipulas fácilmente el smartphone, sin embargo, en el iPhone debes acostumbrarte a los gestos y al comienzo resulta ser algo incómodo o confuso. Desbloqueo facial y no huella : muchos consideran que el desbloqueo facial no es la mejor opción para cuidar y reforzar la privacidad de la información almacenada en tu celular, el iPhone cuenta con este mecanismo de seguridad y no con el desbloqueo por huella dactilar, algo que a los usuarios de Android no les agrada.

: muchos consideran que el desbloqueo facial no es la mejor opción para cuidar y reforzar la privacidad de la información almacenada en tu celular, el iPhone cuenta con este mecanismo de seguridad y no con el desbloqueo por huella dactilar, algo que a los usuarios de Android no les agrada. Almacenamiento : al comienzo dijimos que el gasto no solo acaba cuando adquieres el iPhone, iOS te brinda hasta 5GB de almacenamiento gratuito en la nube, si deseas más tendrás que pagar, por otra parte, Android ofrece un total de 15GB que comparte simultáneamente con Google Drive (la nube), Google Photos y Gmail.

: al comienzo dijimos que el gasto no solo acaba cuando adquieres el iPhone, iOS te brinda hasta 5GB de almacenamiento gratuito en la nube, si deseas más tendrás que pagar, por otra parte, Android ofrece un total de 15GB que comparte simultáneamente con Google Drive (la nube), Google Photos y Gmail. Carga rápida: en algunos modelos de la marca Xiaomi, como por ejemplo, el Xiaomi 12T Pro, puedes utilizar la función carga rápida de 120W, significa que la batería llegará de 0% a 100% en tan solo 15 minutos. Versiones como el iPhone 14 requieren de una hora para ocupar de energía toda su batería.

Síguenos en nuestras redes sociales: