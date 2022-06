La mayoría de personas suele guardar información muy personal en sus dispositivos móviles, ya sean conversaciones, fotos, números de tarjetas bancarias, etc., la cuestión es que no te gustaría que estos elementos caigan en manos de tus amigos, familiares o algún delincuente, en caso hayas sido víctima de robo; por ello, desde Mag te enseñaremos el mejor truco de privacidad que tienen algunos celulares con sistema operativo Android.

Es probable que alguna vez le hayas prestado tu teléfono a un amigo para que escuche música o juegue un gameplay, sin embargo, la ansiedad se apodera de ti porque temes que esa persona empiece a husmear en otros aplicativos en donde almacenas información muy personal, como la galería de imágenes y videos.

Los celulares con S.O. Android de la gama media y alta, tienen una herramienta a la cual denominaron “Anclar esta aplicación”, básicamente sirve para fijar una app en caso prestes tu celular, por ejemplo: si quieren estar en YouTube, solo podrán utilizar la referida app de videos y no podrán salir de aquí debido a que la habrás anclado en la pantalla de tu smartphone.

ASÍ PUEDES FIJAR UNA APLICACIÓN EN LA PANTALLA DE TU CELULAR

Primero, tienes que acceder a los “Ajustes” o “Configuraciones” de Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. El siguiente paso es buscar y presionar el apartado “Datos biométricos y seguridad”.

Ahora, toca sobre la opción “Otros ajustes de seguridad”.

Desplázate hacia abajo y activa los interruptores “Anclar ventanas” y “Solicitar patrón antes de desanclar”.

Listo, acabas de habilitar la opción, a continuación te enseñaremos a fijar o anclar una aplicación en la pantalla, así cuando prestes tu celular solo podrán utilizar ese aplicativo sin temor a que revisen la información personal que almacenas en tu dispositivo Android.

Para activar la función, abre la aplicación que utilizarán.

Después, realiza un toque en el botón de inicio, el que se encuentra en la barra de navegación.

En el mismo lugar, aprieta el botón de “Multitareas” (las tres líneas verticales).

Se abrirán todas las aplicaciones en segundo plano, pulsa sobre el ícono de la app que vas a anclar, se desplegarán más opciones, pero escoge “Anclar esta aplicación”.

Te aparecerá el siguiente aviso: “Para desanclar esta aplicación mantenga pulsados los botones “Multitareas” (tres líneas verticales) y “Atrás” (<) al mismo tiempo”, dale en “Aceptar”. Vas a corroborar que por más que aprietes el botón de inicio la app no se cerrará.

Es importante aclarar que al momento de desanclar la aplicación automáticamente tu celular Android se bloqueará, significa que tendrás que colocar tu patrón de seguridad o huella digital para desbloquearlo.

DIFERENCIAS ENTRE LAS APPS Y LAS APKS DE ANDROID

Las apps y las APKs te ofrecen lo mismo, ahí no existe ninguna diferencia, por ejemplo: una app y APK de WhatsApp van a tener el mismo funcionamiento, no obstante, la diferencia se encuentra en la forma de instalación, mientras que las aplicaciones las obtienes desde la Google Play Store automáticamente, las APKs debes instalarlas y actualizarlas manualmente.

Seguro te preguntarás, ¿Por qué me complico instalando APKs cuando son prácticamente lo mismo? la respuesta es la siguiente, no todos los celulares son compatibles con las aplicaciones de la Google Play, e incluso algunas no se encuentran en esta tienda, es así que los usuarios optan por descargarse APKs.

