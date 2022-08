Todas las personas están expuestas a ser víctimas de la delincuencia en su país, ya sea en la calle, transporte público, escuela, etc., y lo primero que te roban los criminales es el teléfono móvil, un aparato que normalmente es costoso y muy fácil de vender, sin embargo, debes estar preparado si te encuentras en una situación similar y saber qué es lo primero que deberías hacer. En esta oportunidad, desde Mag te brindaremos una serie de recomendaciones que te servirán para que cuides toda la información que has almacenado en tu celular con sistema operativo Android.

Antes de comenzar, te diremos que existen ciertas configuraciones previas de seguridad que deberías realizar ni bien adquieres un smartphone, por ejemplo: añadir un patrón, contraseña, PIN, mantener activa la ubicación y habilitar la función “Bloqueo seguro”, una herramienta para que nadie sea capaz de apagar el celular sin antes saber la clave, de esta manera evitarás que alguien acceda fácilmente al contenido que vas a guardar en el dispositivo.

ESTO ES LO QUE DEBES HACER CUANDO TE ROBAN UN CELULAR ANDROID

Primero, mantener la calma, es muy importante después de haber sido asaltado.

El bloqueo de la tarjeta SIM puede esperar, no te preocupes.

Luego, en caso tengas aplicaciones bancarias sin seguridad, debes comunicarte con los bancos que te brindan los servicios y solicitar el bloqueo de tus cuentas en donde ahorras tu dinero.

Ahora, procede a bloquear la tarjeta SIM y el equipo.

Si has activado el “Bloqueo seguro” y tienes activo el GPS, puedes rastrear tu smartphone, pero, por tu seguridad hazlo en compañía de una autoridad policial.

Para encontrar tu teléfono ingresar a este enlace https://www.google.com/android/find desde cualquier dispositivo. Antes debes iniciar sesión con tu cuenta de Google que has registrado en el equipo robado.

Te aparecerá un mapa en donde podrás visualizar la ubicación del teléfono, solo tienes que ver un punto de color verde con un dibujo de un smartphone.

También te saldrán otros datos, como: la marca, modelo y la cantidad de batería.

En la parte inferior tienes tres opciones: el primero, te da opción de reproducir un sonido por cinco minutos que no se podrá apagar de ninguna manera (así será más fácil hallar el móvil cuando estés cerca a este); el segundo, bloquea el equipo y permite mostrar un mensaje de seguridad y un botón para llamar a un contacto (también sales de tu cuenta de Google, pero aún podrás rastrear el equipo); y el tercero, elimina todos los datos del smartphone (ya no podrás rastrearlo).

También se recomienda entrar a todas tus redes sociales o correos electrónicos desde una PC y cerrar la sesión en todos los dispositivos.

CÓMO EVITAR QUE LOS DELINCUENTES APAGUEN TU CELULAR

Ingresa a los “Ajustes” de Android .

. Busca e ingresa a la sección “Pantalla de bloqueo”.

Se abrirá una nueva ventana. Aquí presiona en “Ajuste de Bloqueo seguro”.

El siguiente paso es introducir tu contraseña, PIN, huella dactilar o patrón de seguridad para continuar.

Por último, activa las opciones “Bloquear con tecla lateral” y “Bloquear red y seguridad”.

Acabas de reforzar la seguridad de tu celular Android y la información que almacenas en su interior. Antes de probar el bloqueo seguro, corrobora que no tengas activada la función “Lugares de confianza”, ya que el teléfono se desbloqueará solo cuando presiones el botón de encendido o apagado o des dos toques a la pantalla, esto ocurre porque el dispositivo reconoce que se encuentra en tu casa, oficina del trabajo, universidad, etc. Si no cuentas con dicha configuración, bloquea tu celular, intenta apagarlo y verás que te pedirá colocar el patrón, PIN, o contraseña.

QUÉ SIGNIFICA ‘NEARBY’ EN MI CELULAR ANDROID

De seguro cuando bajaste la barra de notificaciones viste el ícono de “Nearby”.

Este se representa como un lazo hecho nudo. ¿Para qué sirve?

Pues, al igual que el Bluetooth, tiende a poder compartir todas las fotos y videos que quieras en segundos.

Esta es mucho más veloz que los infrarrojos o el Bluetooth mismo.

Para poder activarlo simplemente deberás ligar tu celular con el otro móvil para así compartir información.

Lo mejor de todo es que no necesitas de datos móviles o conectarte en la misma red Wifi para usarla.

“Nearby” se caracteriza por ser rápida y se mantiene estable durante el paso de fotos o videos de un celular a otro.

