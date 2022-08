Xiaomi tiene un extenso catálogo de celulares inteligentes, los cuales cuentan con la capa de personalización MIUI desarrollado en base a las características del sistema operativo Android. El referido software te ofrece un gran cantidad de opciones de personalización, y es normal que en los teléfonos de la gama media consuma varios recursos de manera simultánea, esto provocaría lentitud o “Lag” en el dispositivo, ¿Te gustaría saber cómo acelerar tu móvil Xiaomi? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Los componentes de los celulares Xiaomi de la gama media no son tan avanzados como los de la gama alta, pero, eso no significa que sean malos, debido a que los modelos se fabrican para diferentes grupos socioeconómicos. Un dispositivo de la gama de entrada tiene entre 3 a 4 GB de memoria RAM, la encargada de que puedas abrir varias aplicaciones al mismo tiempo, si consumes todo su espacio el celular se ralentizará; por otra parte, si tu equipo tiene el almacenamiento interno al máximo también se pondrá “Lag” y muchas veces la memoria caché es la responsable por esto.

LA GUÍA PARA ACELERAR AL MÁXIMO TU MÓVIL XIAOMI

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu móvil Xiaomi , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, presiona sobre el apartado de "Aplicaciones".

Aquí busca y accede en “Ajustes de aplicaciones del sistema”, recuerda que el nombre puede variar ligeramente dependiendo del modelo.

El siguiente paso es oprimir en “Seguridad” > “Gestionar accesos directos”.

Finalmente, activa los interruptores “Limpiar” y “Limpieza a fondo”.

¿Para qué sirven ambas opciones? la primera, para eliminar los procesos actuales de la memoria RAM, no se recomienda ocupar todos los gigabytes de este componente porque afectará directamente al funcionamiento del equipo y hasta se podría reiniciar solo; la segunda, borrará la memoria caché, archivos que con el tiempo suelen acumularse en tu dispositivo y van llenando la memoria interna del smartphone. Trata de no activar las herramientas muy seguido, se recomienda un total de dos veces por semana.

CÓMO EVITAR QUE LOS DELINCUENTES APAGUEN TU CELULAR

Vuelve a entrar a los “Ajustes” de Android .

. Entra a la sección “Pantalla de bloqueo”.

Se abrirá una nueva ventana. Luego, pulsa en “Ajuste de Bloqueo seguro”.

El siguiente paso es introducir tu contraseña, PIN, huella dactilar o patrón de seguridad para continuar.

Por último, activa las opciones “Bloquear con tecla lateral” y “Bloquear red y seguridad”.

Acabas de reforzar la seguridad de tu celular Android y la información que almacenas en su interior. Antes de probar el bloqueo seguro, corrobora que no tengas activada la función “Lugares de confianza”, ya que el teléfono se desbloqueará solo cuando presiones el botón de encendido o apagado o des dos toques a la pantalla, esto ocurre porque el dispositivo reconoce que se encuentra en tu casa, oficina del trabajo, universidad, etc. Si no cuentas con dicha configuración, bloquea tu celular, intenta apagarlo y verás que te pedirá colocar el patrón, PIN, o contraseña.

