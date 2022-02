Quedarte sin internet es un problema muy recurrente cuando eres un cliente de Android con un plan prepago, quiere decir que cada cierto tiempo tienes que realizar una recarga para adquirir saldo y paquetes de datos que te permitan navegar por la web; sin embargo, hoy te enseñaremos un novedoso truco que te ayudará a encontrar todas las redes wifi abiertas de tu ciudad, así podrás conectarte sin que gastes tus datos móviles.

Actualmente, es muy importante estar conectado a internet porque así puedes chatear por WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, etc., asimismo, serás capaz de navegar por Google Chrome para enterarte de la coyuntura nacional e internacional, así como ver videos en YouTube, ver tus correos electrónicos en Gmail o cualquier otra actividad que dependa de una conexión a la red.

Para ver todas las redes wifi abiertas de tu ciudad, primero tienes que descargar una aplicación desde la Google Play Store de tu móvil Android, la encuentras con el nombre de “WiFi Passwords, Offline maps & VPN. WiFi Map”, para obtenerla rápidamente haz clic aquí.

CÓMO SABER DÓNDE ESTÁN TODAS LAS REDES WIFI SIN CONTRASEÑA EN TU CIUDAD

Conéctate al wifi de tu casa o uno externo, también puedes usar los datos móviles.

Activa el GPS del smartphone Android .

. Instala la app, ábrela y otórgale todos los permisos necesarios para que pueda operar, en este caso el de tu ubicación.

WiFi Passwords te mostrará un mapa parecido a Google Maps.

En la parte inferior habrá una pestaña que dice “ (Número) Wifis cerca de mí ”, despliégala hacia arriba.

”, despliégala hacia arriba. Ahora, van a aparecer todas las redes wifi abiertas con su respectivo nombre, dirección y los metros de distancia que se encuentran desde tu punto.

Presiona sobre cualquiera y toca0 en el botón “Desbloquear contraseña”.

En la parte de abajo sabrás la contraseña de esa señal, caso contrario te saldrá el aviso “Abierto WiFi”, significa que la red está sin password.

Listo, esta es la mejor manera para ubicar y conectarte a una red wifi externa y totalmente gratis, no obstante, es necesario resaltar que tienes que estar lo más cerca posible a esa señal, de lo contrario la intensidad será débil, no llegará y no podrás navegar por internet.

