El internet se ha convertido en una herramienta imprescindible y actualmente se puede utilizar para todo, ya sea si quieres recopilar información de un sitio web, realizar un depósito a través de las aplicaciones bancarias, ver videos en YouTube, etc. Algunos usuarios han contratado un plan de datos con la operadora que les brinda servicios de telefonía, sin embargo, cuando estos llegan a cero gigabytes debes conectarte a una red WiFi para que vuelvas a tener acceso a internet. En caso te encuentres frustrado porque tu celular se desconecta a cada rato del WiFi, desde Mag te enseñaremos un sencillo truco que le pondrá fin a este inconveniente.

Seguro ya te cansaste de quedarte sin WiFi mientras estás en una videollamada o en plena partida de tu juego favorito, pues dicho problema tiene una causa y posibles soluciones convencionales para que no te vuelvas a desconectar de la red. Prueba reiniciando tu teléfono, el modem router o borrando las redes antiguas que ya no utilizas, si todo esto no funciona aplica lo que te enseñaremos a continuación.

LA SOLUCIÓN CUANDO TU MÓVIL ANDROID SE DESCONECTA DEL WIFI A CADA RATO

Existe una función de Android denominada “Cambio automático a datos móviles”, en caso esta se encuentra activa cambiará la conexión del WiFi por tu plan de datos si detecta que la señal es débil o lenta, asimismo, si no tienes megabytes o gigabytes disponibles no podrás navegar en internet.

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu celular Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, busca y presiona sobre el apartado “Conexiones” o “Redes”, el nombre de la opción puede cambiar ligeramente dependiendo de la marca y modelo del smartphone.

El siguiente paso es entrar en la sección “Uso de datos” o “Redes móviles”.

Finalmente, desactiva el interruptor que dice “Cambio automático a datos móviles” o “Datos móviles” con la descripción “Accede a internet mediante la red móvil en todo momento”.

QUÉ PASA SI NO ACTUALIZAS TU CELULAR ANDROID

No accedes a las nuevas funciones de Android y a la mejora de las herramientas ya existentes en tu teléfono.

Tu celular se vuelve más vulnerable a los ataques por parte de los ciberdelincuentes o a los virus que pondrían en riesgo no solo tu información personal, sino también la bancaria, como por ejemplo: números de cuentas, contraseñas, tarjetas de débito o crédito, etc.

Cuando no instalas las actualizaciones, la optimización del móvil y las mejoras de su rendimiento son otro de los aspectos que pierden los usuarios.

La versión de Android de tu celular podría no ser compatible con algunas aplicaciones, por ejemplo: WhatsApp con cada actualización añade nuevas funciones y parches de seguridad que no son compatibles con todos los dispositivos, ya que al tener más herramientas los requisitos para que un equipo la soporte son más exigentes.

