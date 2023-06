Hay datos personales que nunca debes compartir con nadie, pero tampoco guardarlos en un dispositivo móvil con sistema operativo Android, como las tarjetas bancarias por ejemplo, ya que terceras personas o los ciberdelincuentes, en el peor de los casos, no solo podrían realizar compras sin tu permiso, sino que también vaciarían tus ahorros de toda la vida en cuestión de segundos.

La aplicación Google siempre te consulta si deseas guardar los correos electrónicos, contraseñas y tarjetas de crédito o débito, esto es una pésima idea, ¿Por qué? es probable que en alguna oportunidad caigas en uno de los tantos métodos de estafa que existen a través de la internet, sobre todo cuando tú mismo instalas un programa con virus como parte del “Pishing”.

Tras haber sido víctima de los hackers o criminales informáticos, solo debes esperar poco tiempo para descubrir que se robaron tu dinero, pues con este virus “malware” son capaces de acceder a toda la información que has guardado en tu teléfono inteligente, no solo sabrán tus datos bancarios, sino también correos, claves, fotografías, videos, etc.

Cómo eliminar las tarjetas de crédito o débito que registré en Google

Primero ingresa a los “Ajustes” de tu dispositivo Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, busca y presiona en el apartado que dice “Google”.

El siguiente paso es oprimir sobre la opción denominada “Autocompletar” > “Autocompletar con Google”.

Toca la sección “Formas de pago” para que desvincules las tarjetas de crédito o débito que registraste en Google.

Finalmente, te aparecerán todas las tarjetas bancarias, aquí pulsa en “Quitar” para que no sigan almacenándose.

La solución cuando la carga rápida de tu celular Android no funciona

El cable no es compatible

Supongamos que tienes un cargador compatible con la carga rápida de 100 W, pero perdiste el cable USB con entrada tipo “C” y en su reemplazo utilizas otro básico que encontraste por tu casa, ¿Funcionará igual? la respuesta es no, ya que de repente ese cable solo soporta una potencia de hasta 30 W como máximo, entonces el cargador se acoplaría a dicho valor y tu dispositivo Android tardaría más tiempo en llegar de 0% a 100%.

En caso la batería de tu móvil sí tenga la función de carga rápida, este debe ser compatible con la misma potencia del cargador que vas a utilizar, de lo contrario solo recibirá la energía que figura en la ficha técnica o especificaciones del equipo. Si todo está conforme, recomendamos echar un vistazo al cable, ya que podría estar sucio, roto, pelado, etc.

La funda impide la buena conexión

Verifica que el orificio de la funda o protector de tu smartphone no impida la buena conexión del cable tipo “C”, si se desconecta a cada instante no dejará trabajar correctamente a la “carga rápida”. Sugerimos cargar el equipo sin la funda, pero evita dejarlo en el suelo o coloca algo que los acabados no se dañen.

