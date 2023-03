Si eres de las personas que tiene sensibilidad a la luz, seguramente has configurado tu teléfono inteligente de la siguiente manera: encendiendo el “modo oscuro”, activando el “protector de vista” y utilizando el brillo del 0% al 5%, no obstante, si crees que necesitas menos luminosidad en la pantalla de tu smartphone con sistema operativo Android, hay otra función que la mayoría no conoce, hablamos del modo blanco y negro, una herramienta que convertirá todo a escale de grises, ¿Quieres saber cómo habilitarlo? es algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

Aunque la opción fue denominada “Acromatopsia” por Android, la mayoría lo conoce como el modo “blanco y negro”, ¿Qué hace? es necesario aclarar que la herramienta en mención se desarrolló pensando en las personas que padecen de daltonismo, nistagmo, fotofobia y agudeza visual, pero, también es muy útil para evitar que tu dispositivo móvil no emita demasiada luz en lugares poco iluminados.

Cómo activar el modo blanco y negro en tu teléfono Android

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu celular Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, desplázate hacia abajo y presiona sobre los apartados “Acerca del teléfono” > “Información de software”.

El siguiente paso es oprimir varias veces en la sección “Número de compilación” hasta que te aparezca el aviso: “se activó el modo desarrollador”.

Es necesario aclarar que el nombre de las opciones varía ligeramente dependiendo de la marca y modelo del teléfono.

Vuelve a los Ajustes” y desplázate hacia la parte final, verás que ya estará habilitado el apartado “modo desarrollador”, tócalo.

Aquí sitúate en el grupo denominado “Procesamiento acelerado mediante hardware” o “Renderización acelerada por hardware” y haz clic en “Simular espacio de color”.

Finalmente, se desplegarán cinco opciones, elige la que dice “Acromatopsia” y todo estará en blanco y negro.

Para revertir este modo vuelve al paso anterior y selecciona en “Inhabilitado”.

¿Por qué los usuarios no prefieren MIUI de Xiaomi?

Los Bugs de Xiaomi : la navegación de gestos no funcionan correctamente, de igual manera las cámaras que incluyen las redes sociales o aplicaciones, por último, las notificaciones llegan después de varios minutos y no se pueden desactivar las de una app en específico.

: la navegación de gestos no funcionan correctamente, de igual manera las cámaras que incluyen las redes sociales o aplicaciones, por último, las notificaciones llegan después de varios minutos y no se pueden desactivar las de una app en específico. Parches de seguridad : cuando se detecta un fallo de seguridad que puede ser aprovechado por los ciberdelincuentes, normalmente Xiaomi tarda varios días en lanzar un nuevo parche que solucione el inconveniente.

: cuando se detecta un fallo de seguridad que puede ser aprovechado por los ciberdelincuentes, normalmente Xiaomi tarda varios días en lanzar un nuevo parche que solucione el inconveniente. Alto consumo de la memoria RAM : con cada actualización de la interfaz de usuario MIUI , el celular ejecuta más procesos y llena de inmediato los GB de la memoria RAM, lo que provocaría bugs, ralentización del sistema operativo, el recalentamiento de la batería y en el peor de los casos el reinicio repentino.

: con cada actualización de la interfaz de usuario , el celular ejecuta más procesos y llena de inmediato los GB de la memoria RAM, lo que provocaría bugs, ralentización del sistema operativo, el recalentamiento de la batería y en el peor de los casos el reinicio repentino. Conexiones : el Bluetooth es inestable, ya sea con parlantes, auriculares, smartwatches, etc. Si te conectas a una red WiFi sin internet, el celular no realiza el cambio automático a datos móviles.

: el Bluetooth es inestable, ya sea con parlantes, auriculares, smartwatches, etc. Si te conectas a una red WiFi sin internet, el celular no realiza el cambio automático a datos móviles. Otras razones: los usuarios consideran que el modo oscuro es una de las peores funciones. Intentan parecerse a la interfaz de usuarios de iOS. La animación de la carga rápida no muestra el porcentaje exacto.

