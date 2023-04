¿Tu teléfono Android duraba hasta más de ocho horas de uso continuo y ahora la batería se agota rápidamente? es normal que suceda esto, de repente estás apunto de agotar los ciclos de carga, un valor que sirve para medir la vida útil de la batería móvil.

¿Qué son los ciclos de carga? como lo dijimos anteriormente, es un indicador para saber aproximadamente hasta cuándo funcionará la batería de tu smartphone. Al momento de cargar tu dispositivo de 0% a 100% has agotado un ciclo de carga, por ello, las baterías de cuatro mil o cinco mil miliamperios (mAh) fueron diseñadas para durar entre los 300 a 500 ciclos.

En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos a saber el estado actual de la batería de tu teléfono, así evaluarás si necesitas cambiarla o esperar un poco más para hacerlo. El reemplazo de este componente es complejo, no es una tarea sencilla para alguien que no tiene conocimientos previos en servicio técnico de celulares, recuerda que los equipos actuales tienen una batería integrada que no se puede extraer con herramientas de casa.

Cómo saber la vida de la batería de tu celular Android

Es necesario destacar que este proceso lo puedes realizar desde cualquier teléfono Android .

. Primero, accede a la aplicación nativa de llamadas.

Ahora, marca el siguiente código “ *#*#4636#*#* ”, sin las comillas por supuesto.

”, sin las comillas por supuesto. De inmediato se abrirá un menú secreto.

En este apartado podrás visualizar el estado actual y la Información de la batería.

Si te aparece que la vida útil de la batería es de 90%, entonces el componente se encuentra en el límite de estar en buenas condiciones, pero, si figura valores inferiores a 50%, lo ideal sería que la cambies para que puedas utilizar tu smartphone por más de 8 horas diarias.

La guía para hacer más rápido tu teléfono Android

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu smartphone Android .

. Ahora, debes activar el “Modo de desarrollador” presionando en el apartado “Acerca del teléfono” > “Información de software”.

Aquí vas a tocar varias veces sobre la opción “Número de compilación” para activar el referido modo.

Vuelve a los “Ajustes” y desplázate hacia abajo, vas a ver que ya habilitaste el modo desarrollador, apriétalo.

En esta parte busca y activa el interruptor “Eliminar actividades”, para que descartes todas las apps en segundo plano cuando las abandones.

Lo siguiente es hacer clic en la sección “Límite de procesos en segundo plano”, el nombre puede variar dependiendo de la marca del equipo, escoge la opción “Límite estándar”.

Finalmente, ubícate en la sección “Dibujo” y desactiva las escalas de animación de ventana, transición y duración de animador.

Listo, este conjunto de ajustes hará que tu celular Android acelere más rápido de lo normal, puesto que le estás quitando ciertas animaciones que harán trabajar menos al procesador, es como bajarle los gráficos a un juego instalado en una PC para que el equipo lo pueda soportar.

