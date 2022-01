Cuando eliminas algún elemento de una computadora Windows, Mac, Linux, etc., estos archivos son trasladados de inmediato a la papelera de reciclaje, lugar en donde puedes recuperarlos rápidamente; sin embargo, ¿Qué pasaría si por casualidad borras una foto, video o documento importante que tenías almacenado en el móvil? ¿Cómo lo recupero? pues de igual manera mediante la papelera, plataforma que a continuación te enseñaremos a buscar en Android o iOS.

Ciertos dispositivos Android o iOS te muestran la opción ‘Deshacer’ cuando eliminas algún archivo, pero, este botón desaparece en cuestión de segundos y no está disponible para siempre cuando quieres recuperar lo que acabas de borrar, aquí empiezan los problemas.

Es importante aclarar que no existen móviles con papelera de reciclaje como en las computadoras o portátiles, no obstante, determinadas aplicaciones que tienes instaladas en tu celular como: la ‘Galería de fotos’, ‘Archivos’, ‘Mensajes de texto’, etc., si cuentan con su propia papelera interna, y aquí te enseñaremos a ubicarlas.

CÓMO ENCONTRAR LA PAPLERA EN iOS

Mail y Fotos

Esta aplicación tiene una carpeta que funciona como papelera de reciclaje, aquí se almacenan durante 30 días como máximo todos los correos o fotos eliminadas, así que si te has arrepentido de algún elemento será mejor que lo recuperes de inmediato. Lo encuentras junto al resto de carpetas de correo y en fotos, en la parte izquierda presionando el apartado ‘Eliminados’.

Notas y Notas de Voz

Entra a cualquiera de las aplicaciones y realiza el siguiente gesto para recuperar todo lo borrado: con tres dedos desliza hacia la izquierda y a la derecha todo lo contrario.

Archivos

Aquí es más fácil, basta con abrir la app ‘Archivos’ e ingresar a la sección ‘Recién eliminado’, al igual en que Mail y Fotos, aquí también permanecerán los elementos borrados durante 30 días.

CÓMO ENCONTRAR LA PAPLERA EN ANDROID

Google

Este método solo funciona en Android 12 , sistema operativo de Google que cuenta con una papelera para rescatar los últimos archivos que se han borrado.

, sistema operativo de Google que cuenta con una papelera para rescatar los últimos archivos que se han borrado. Para ello, entra en los ‘Ajustes’ o ‘Configuración’ del celular.

Ubica e ingresa a la sección ‘Almacenamiento’.

Aquí tienes que tocar en el apartado ‘Papelera’.

Finalmente, encuentra tu archivo y recupéralo.

