Antes de adquirir un teléfono celular, primero evalúas las especificaciones del equipo como: su cámara trasera y delantera, memoria RAM, el procesador y sus núcleos, la resolución de su pantalla, precio, etc., sin embargo, ¿Qué te asegura que el smartphone es 100% nuevo? ¿Te basta con solo haberlo comprado en una tienda de confianza? aquí te explicaremos los trucos para saber si tu dispositivo es nuevo, usado o en el peor de los casos robado.

No existe mayor satisfacción que la de tener en tus manos un nuevo teléfono celular, cuando ocurre esto empiezas a descargar tus aplicaciones favoritas, indagar las funciones que vienen en el equipo, probar los megapíxeles de las cámaras, etc. pero, ten mucho cuidado, ya que no en todos los lugares venden dispositivos 100% nuevos, por ejemplo, algunas tiendas informales solo los reparan y formatean para ofrecerlos como recién salidos de fábrica.

Si tienes dudas y no sabes si tu celular es nuevo, usado o robado, te explicaremos una serie de trucos que te permitirán esclarecer la situación real del smartphone que has comprado.

COMPRUEBA EL CÓDIGO IMEI

Primero, ¿Qué es el código IMEI? en sus siglas en español significa Identidad Internacional de Equipo Móvil, y es un código de 15 cifras que identifican al dispositivo, como si fuera un DNI para los celulares. Normalmente, dicho código lo encuentras en la caja donde viene el equipo o en la parte trasera de la batería, si ninguno coincide te están vendiendo un dispositivo usado, modificado o robado.

Para ver el código IMEI abre la app de llamadas que viene preinstalada en todos los móviles.

Ahora, marca *#06# y presiona el ícono del teléfono.

Te aparecerá un mini recuadro con el número IMEI.

CONFIGURACIÓN EN LOS MÓVILES IPHONE

Corroborar si tu móvil es nuevo en los terminales iPhone es bastante sencillo, incluso menos complejo que el código IMEI. A continuación sigue estos pasos:

Dirígete a las configuraciones del celular y presiona en ‘General’.

Aquí entra en el apartado ‘Información’ y luego toca sobre el elemento denominado ‘Modelo’.

Aquí te va a salir un código, así que presta atención. Si el código empieza con la letra M, quiere decir que es nuevo; si inicia con la letra N, significa que es usado; finalmente, con la letra P, es porque ha sido modificado.

¿Estás aburrido en tus tiempos libres? ¿No sabes que hacer aparte de navegar por las redes sociales? Pues te recomendamos probar los juegos de Android más descargados de la semana, puedes conocerlos haciendo clic aquíy siguiendo los pasos de la nota para instalarlos en tu dispositivo.