¿Te acuerdas cuando juegos como Angry Birds Clasic o plataformas de llamadas y videollamadas como Skype aparecían en el listado de las aplicaciones más descargadas a nivel mundial? En la actualidad, estas ya no figuran en el top 10 porque las redes sociales y servicios de mensajería instantánea empezaron a tomar su lugar. Hoy te diré cuáles son las apps más descargadas a nivel mundial hasta la presente fecha gracias a los datos compartidos por We Are Social con base en el reciente informe “State of Digital 2024″. Antes de comenzar, es necesario destacar que se contabilizaron las descargas a través de la Google Play de Android y App Store iOS, ¿Quién ocupará el puesto número uno? Descúbrelo de inmediato.

Lista de las aplicaciones más descargadas en todo el mundo hasta el 2024

TikTok Instagram Facebook WhatsApp Capcut Telegram Snapchat Temu WhatsApp Business Facebook Messenger

Aquí te dejo el cuadro de las aplicaciones con más usuarios activos al mes; con mayor tiempo dedicado, más descargadas; y gasto del consumidor. (Foto: We Are Social / MeltWater)

Síguenos en nuestras redes sociales: