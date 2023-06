Es cierto, es poco común que una persona no conozca el modelo de su dispositivo móvil con sistema operativo Android, sin embargo, hace mucho tiempo, por el año 2015, me reglaron un smartphone Samsung de segunda mano y me pregunté qué modelo sería. Lo mismo debe ocurrirle a alguien actualmente, por ello, desde Mag te enseñaremos un método para saber la marca, modelo nativo y comercial de tu teléfono. Toma nota y sigue los pasos.

¿Qué significa modelo nativo y comercial? las empresas venden los celulares por el nombre comercial de un equipo, no de creación, por ejemplo: Samsung Galaxy A22 5G es el que todos conocen, pero su nombre real es SM-A225M/N, ¿No me crees? copia este código en Google y te aparecerá el mismo modelo.

¿Para qué te servirá esta información? simple, para saber las especificaciones del teléfono en caso quieras vender el dispositivo por internet, ver reseñas en YouTube o simplemente para conocer las características.

Cómo conocer el modelo de tu smartphone Android

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu celular Android , lo encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Desplázate hacia abajo y presiona sobre el apartado que dice “Acerca del teléfono”.

Aquí te aparecerá varios datos: “Número de teléfono”, “código IMEI”, “Número de serie”, etc.

El que te interesa es “ Nombre del producto ” y “ Nombre del modelo ”.

” y “ ”. El primero es el nombre popular y sencillo que utilizan las compañías telefónicas para vender, y el segundo es el nombre nativo del smartphone.

Igual te aparecerá el modelo de tu dispositivo si colocas en Google cualquiera de los dos nombres.

Razones para no utilizar tu teléfono con la pantalla rota

Los pedazos de vidrio de las micas rajarían la pantalla del celular Android , algo que haría poco atractivo a tu dispositivo.

, algo que haría poco atractivo a tu dispositivo. Además, podrías cortarte la yema de los dedos o que los pequeños fragmentos de vidrio entren a tu ojo (cuando estás acostado boca arriba).

La pantalla quebrada también pone en riesgo a los componentes internos. Esto debido a que las grietas que generó el golpe pueden pasar líquidos o polvo que terminen dañando algunas piezas fundamentales del teléfono.

Lo ideal sería cambiar la mica o acudir al servicio técnico para que arregle la pantalla.

Es más económico arreglar un componente que varios.

