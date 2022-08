En la parte superior de tu celular con sistema operativo Android te aparecen varias herramientas, como por ejemplo: la hora, WiFi, porcentaje de la batería y el ícono de la barra con su señal, esta última a veces es buena, mala o nula dependiendo del lugar en donde te encuentres. En caso te aparezca una equis (“x”) en la referida barra significa que no podrás realizar o recibir llamadas telefónicas y mensajes de texto SMS, incluso no tendrás acceso a internet cuando actives los datos móviles, ¿Qué deberías hacer en esta ocasión? desde Mag te brindaremos una sencilla solución para que no te vuelvas a quedar en “fuera de servicio”. Toma nota.

El problema de la señal baja o nula de tu móvil Android está relacionado directamente con el servicio que te brinda tu operador, ya que esto depende de la cobertura que haya por tu zona y la cantidad de antenas telefónicas que esa compañía ha colocado en un determinado territorio; sin embargo, también puedes quedarte sin señal cuando te encuentras en lugares cerrados, como: una estación de tren, sótano, zonas rurales, entre otros sitios.

POR QUÉ MOTIVOS UN CELULAR NO TIENE SEÑAL

Modo avión : se trata de una herramienta que desconecta a tu celular de todo, ya sea la señal telefónica, el acceso a internet y Bluetooth. Verifica que el modo no se encuentre activado.

: se trata de una herramienta que desconecta a tu celular de todo, ya sea la señal telefónica, el acceso a internet y Bluetooth. Verifica que el modo no se encuentre activado. Línea suspendida : cuando eres un usuario postpago (que realiza pagos mensuales), debes cancelar tus recibos a tiempo para evitar un posible corte, a veces no se trata de la señal, sino del incumplimiento de pago.

: cuando eres un usuario postpago (que realiza pagos mensuales), debes cancelar tus recibos a tiempo para evitar un posible corte, a veces no se trata de la señal, sino del incumplimiento de pago. Error en la configuración de la red de datos y SIM dañada: es probable que tu móvil se haya configurado automáticamente a la red 2G o 3G LTE, algo antiguas, lo ideal es que tenga la red 4G. Además, el chip de la tarjeta SIM no debe estar dañada o rota porque te dejará inoperativo.

QUÉ HACER CUANDO TU SMARTPHONE ANDROID NO TIENE SEÑAL

Primero, te recomendamos activar y desactivar el modo avión, si esto no funciona reinicia o apaga tu teléfono Android .

. Actualiza el sistema operativo de tu celular. Para hacerlo ingresa a los “Ajustes” > “Acerca del dispositivo” > “Actualización de software” > “Descargar e instalar” > “Instalar ahora”.

Si lo anterior no funciona, en un 99% de casos se debe a un error en la configuración de la red.

Accede nuevamente a los “Ajustes” del celular.

Presiona el apartado “Redes e internet”, recuerda que el nombre puede variar dependiendo de la marca o modelo del equipo.

El siguiente paso es oprimir sobre la SIM que tiene el problema.

Finalmente, escoge la red 4G o 5G o la que mayor cobertura haya por tu zona.

CUÁL ES LA RED CON MAYOR COBERTURA EN MI ZONA

Ingresa a la Google Play Store de Android y descarga la app “ Perf: Test velocidad WiFi ”, si quieres obtenerla rápidamente haz clic aquí .

y descarga la app “ ”, si quieres obtenerla rápidamente haz clic . Abre la aplicación y otórgale todos los permisos necesarios para que la plataforma funcione con normalidad.

Añade la cantidad de gigabytes que tiene tu plan, en caso seas cliente prepago coloca cero y “Ok”.

Realiza un toque en el ícono de las tres rayas que se encuentra en el extremo superior izquierdo y entra en la opción “Velocidades y cobertura”.

Automáticamente vas a ver el mapa de tu país manchado de diferentes colores: el azul es la zona en donde hay mayor cobertura 2G; el verde 3G, el naranja 4G LTE; y el morado 5G.

Aprieta la brújula para ir directamente a tu casa, centro de trabajo o el lugar en donde te encuentres en tiempo real.

Listo, así vas a saber cuál es la red que mejor te conviene, recuerda que un móvil con 5G por el momento no será útil si en tu país aún no ha llegado esa tecnología. Además, en la parte inferior del mapa puedes cambiar el tipo de operador telefónico con el que has contratado tu servicio.

