YouTube es la plataforma de videos más popular de todo el mundo, ni siquiera TikTok ha podido superarla con su gran popularidad. Esta aplicación no solo es compatible con los celulares, tabletas, computadoras o portátiles, también puedes reproducir videos en un televisor inteligente.

¿Cómo funciona? básicamente vinculas la app de YouTube de tu teléfono a la misma aplicación de un Smart TV, pero los videos se van reproducir en el televisor, así podrás realizar otras acciones en tu dispositivo móvil con sistema operativo Android, como por ejemplo: revisar Facebook, chatear por WhatsApp, incluso ver otros videos por los reels de Instagram. Es como si tuvieras la herramienta “reproducción en segundo plano” de YouTube Premium.

Un problema bastante común es que muchos no saben cómo vincular su cuenta de YouTube a la TV, lo han hecho pero no se acuerdan cómo o simplemente no les aparece el nombre de su TV cuando la app realiza la búsqueda. Posiblemente solo estés haciendo una cosa de manera incorrecta.

La solución cuando no puedes vincular la app de YouTube de tu celular a la TV

Primero, enciende tu TV y entra a la app de YouTube .

. Ahora, verifica que tu celular se encuentre conectado a la misma red wifi que tu televisor ( muy importante, de lo contrario no funcionará ).

). El siguiente paso ingresar a YouTube pero en tu celular.

Presiona el ícono de la TV junto a una señal wifi que se encuentra en la parte superior de la interfaz principal.

Se desplegará la ventana denominada “ Conectarse a un dispositivo ”.

”. Se buscarán los dispositivos disponibles.

Conéctate al que tiene el nombre de tu televisor.

Listo, eso sería todo, empieza a reproducir videos en tu smartphone y que se reproduzcan en el Smart TV.

Cómo restaurar tu celular Android al modo de fábrica

Antes de restaurar tu celular, primero debes realizar una copia de seguridad de tu información.

Seguido, desvincula tu cuenta de Google.

Para ello, entra a “Ajustes”, seguido de “Contraseñas y cuentas”.

Aquí, toca sobre tu cuenta de Google y selecciona en “Quitar cuenta”.

Para el proceso de restauración usaremos de referencia un teléfono Samsung, por lo que te servirá como base si cuentas con otro dispositivo.

Entra a los “Ajustes” de tu móvil, seguido de “Administración general”.

Dale a “Restablecer”, de inmediato te aparecerá un mensaje indicándote que se eliminarán todos tus datos.

Acepta el proceso y espera algunos minutos.

Finalmente, tu dispositivo móvil quedará como nuevo.

Síguenos en nuestras redes sociales: