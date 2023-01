La comparación entre los celulares Android y los iPhone es de nunca acabar. Como se sabe, estos últimos han ido ganando cada vez más popularidad en el mercado, no solo por sus novedosas funciones, sino por su rapidez al momento de usar distintas aplicaciones y herramientas.

Caso contrario a los Android que, según los modelos, pueden ser mucho más lentos que otros, sobre todo si usas apps pesadas o juegas videojuegos. En ese sentido, los iPhone suelen superar a estos dispositivos a gran escala.

Bajo esta premisa, tal vez haya despertado en ti la interrogante sobre cuál es la causa principal de que los celulares Android tengan más retardo que los iPhone. Es así que, con información del portal iPadizate, te brindamos la respuesta.

¿Por qué Android es más lento que un iPhone?

Esta es una duda común entre usuarios Android, ya que, en muchas ocasiones, los dispositivos móviles suelen quedarse congelados o demorar en abrir ciertas aplicaciones cuando menos lo esperas.

Aunque pueden existir varias razones, la principal se debe a la fragmentación de Android. Esto tiene que ver a la diversidad de versiones de este sistema operativo disponibles para cada modelo de celular.

Esto explica el porqué algunos modelos de smartphone suelen ser más rápidos a comparación de otros. Debido a la fragmentación, ciertos dispositivos sufren más restricciones, ya sea a nivel de seguridad y rendimiento.

Por el contrario, los iPhone tienen un sistema integrado que genera que sea mucho más veloz y tenga mejores soportes para evitar que se ralentice al abrir una app pesada, como un videojuego online.

No obstante, si tienes un celular Android, no debes preocuparte, ya que continuamente aparecen nuevas actualizaciones para que no sufras de problemas de velocidad y, sobre todo, seguridad.

¿Qué hacer si se congeló la pantalla del iPhone?

Si por algún motivo tu iPhone no responde y has probado varios métodos para que vuelva a funcionar, un truco sencillo es forzar su reinicio. Aquí te mostramos cómo hacerlo si tu dispositivo tiene iOS 16.

El primer paso es presionar y soltar de forma rápida el botón para subir el volumen.

Tras esto, suelta en instantes el botón de bajar volumen.

Luego, mantén pulsado el botón lateral del iPhone.

Espera algunos segundos.

Cuando aparezca el logo de Apple en la pantalla, suelta el botón lateral.

En seguida, tu iPhone se reiniciará.

Finalmente, espera que termine el reinicio y listo, tu iPhone estará como antes.

En el caso de que tu iPhone no funcione, tendrás que ponerte en contacto con soporte de Apple para que puedan brindarte una ayuda más personalizada.

Síguenos en nuestras redes sociales: