¿Qué ocurre cuando no tienes señal en tu celular Android? simple, los servicios de telefonía que contrataste no sirven, significa que será imposible navegar por internet con los datos móviles, realizar o recibir llamadas y mensajes de texto SMS, sin duda es un problema bastante frustrante y sobre todo cuando llevas muchos días en modo “fuera de servicio”.

¿Cuáles son las causas y qué debes hacer frente a este tipo de situaciones? desde Mag te explicaré algunas posibles soluciones convencionales, así volverás a estar comunicado con tus amigos, familiares o compañeros del trabajo y también tendrás acceso a internet.

Antes de comenzar, primero reinicia tu smartphone, es lo básico, en caso persista el problema de repente el recubrimiento de cobre de la tarjeta SIM se encuentra dañado, por ello, recomiendo que te acerques a la operadora para que adquieras un duplicado del chip. Otro factor sería que por tu zona hayan averías, aquí solo debes esperar que los técnicos de la empresa arreglen el problema.

La solución cuando tu celular Android está sin señal móvil

Modo avión activado

Seguro por querer ahorrar batería has configurado tu dispositivo en modo avión y te has olvidado de desactivarlo, esta opción automáticamente te deja sin acceso a internet y sin recepción a la señal telefónica, solo podrás utilizar las funciones básicas de tu smartphone como: el reloj, calculadora, juegos que no dependan de la red, etc.

Desliza hacia abajo el menú de herramienta, ese lugar en donde se encuentra el WiFi, datos móviles, ubicación, entre otros.

Busca la opción “ Modo avión” .

. Finalmente, desactívala, tiene que estas en color plomo.

Red sin cobertura

Actualmente, se crearon varias redes móviles, como 3G, 4G y 5G, pero la última tecnología que acabamos de mencionar no se encuentra disponible en todos los rincones de tu país, así que lo ideal sería cambiarlo por “4G” o “3G”. Aprende a ajustar el celular para que automáticamente se conecte a la red con mayor cobertura.

Entra a la “Configuración” de Android .

. Ahora, accede al apartado “Conexiones”

Entra en la sección “Redes móviles”.

Por último, selecciona la opción “Configuración automática”.

Smartphone desactualizado

Ingresa a los “Ajustes”.

Desplázate hacia abajo hasta encontrar el menú “Acerca del teléfono”.

En la parte final aprieta la opción “Actualización de software”.

Toca en “Descargar e instalar”, espera que el móvil busque actualizaciones y en caso haya empieza con el proceso.

Qué debes hacer si se calienta tu celular Android

Cuando abres aplicaciones y no las cierras correctamente los componentes internos de tu celular pueden seguir trabajando, algo que provoca la calentura del equipo.

Se recomienda cerrar las apps ni bien termines de utilizarlas, de lo contrario el inconveniente y las altas temperaturas pueden sentirse nuevamente.

Para hacerlo bien, accede a los “Ajustes” > “Aplicaciones” > busca y presiona el nombre de la app > toca el botón que dice “Forzar cierre”.

Deja que tu celular repose en caso notes una calentura extrema, incluso algunos dispositivos te brindan un mensaje para que pares el uso por lo caliente que se encuentra.

Otra posible causa por la cual tu smartphone se caliente rápido es que haya ingresado un virus malware que realice procesos mientras no lo utilizas o está en "modo reposo".

Evita utilizar el brillo máximo de tu celular por largos periodos de tiempo, ya que así también notarás tibieza en la zona de la batería. La recomendación es siempre usar el brillo automático para que los píxeles disminuyan su iluminación de acuerdo al ambiente.

