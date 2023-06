¿Las aplicaciones de tu celular Android no aparecen? Si estabas usando con frecuencia tu dispositivo móvil, pero de un momento a otro ya no aparecen las apps, es posible que te hayas alarmado por este inconveniente; sin embargo, no debes preocuparte, ya que es posible que se trate de un error.

Aunque existen muchos factores que generan este problema, lo más común es que las apps estén deshabilitadas o tengan un fallo, por lo que puedes corregir esta situación de manera sencilla y sin recurrir a programas externos que podrían poner en peligro tu celular.

Debido a esto, en MAG hemos preparado una guía sencilla con todos los pasos que debes aplicar para que los íconos de las aplicaciones que desaparecieron vuelvan a mostrarse en la pantalla de inicio de tu smartphone. Toma nota.

Qué hacer si las apps en Android desaparecen

Si no ves tus aplicaciones en la interfaz de tu celular Android, no te preocupes, aquí te explicamos cómo recuperarlas.

Lo que primero debes hacer es asegurarte de que la app o apps estén instaladas.

Para ello, dirígete a la pantalla de inicio y toca el ícono de la pantalla de aplicaciones.

Luego, busca y selecciona “Play Store”.

Tras esto, desliza la pantalla de derecha a izquierda.

Ahora, elige “Mis aplicaciones y juegos”.

Toca en “Instalado” y verás una lista con las apps que descargaste.

En el caso de que estén deshabilitadas, accede a la pantalla de inicio de tu móvil.

Pulsa en la pantalla de aplicaciones y entra a “Ajustes”.

Seguido, escoge “Aplicaciones” y “Todas las aplicaciones”.

Presiona en la opción “Deshabilitadas”.

Aquí deberás elegir las apps que quieres activar y dale a “Habilitar”.

Si esto no funciona, prueba con reiniciar tu smartphone y vuélvelo a prender para solucionar errores.

