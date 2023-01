Los dispositivos móviles con sistema operativo Android te ofrecen hasta tres tipos de actualizaciones: la del software, como por ejemplo: una nueva versión de Android (11, 12, 13, etc.); cuando Google detecta un fallo de seguridad; y la actualización de un aplicativo, ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si no actualizas tus apps por falta de almacenamiento o porque simplemente las ignoraste? es algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

Es cierto, algunas actualizaciones que se publican en la Google Play Store de Android no son mejores que las actuales, por esta razón es que los desarrolladores de aplicaciones publican otra de inmediato para solucionar ese fallo, no obstante, se trata de un caso poco común, de hecho, actualizar una app trae consigo demasiados beneficios, el único problema es que con el tiempo se vuelven más pesadas consumen mayor cantidad de almacenamiento.

Esto sucede si no actualizas tus aplicaciones de Android

Primero, no recibirás las nuevas funciones, herramientas o cambios de la interfaz de la aplicación, es lo que todo el mundo espera.

Segundo, en algún momento la app te pedirá que la actualices de todas formas porque que vienes utilizando una versión obsoleta. Tras obtener la nueva versión vas a optimizar el funcionamiento del programa.

Tercero, el aplicativo podría presentar errores en cualquier momento y cerrarse de forma repentina.

Cuarto, eres un blanco fácil para los ciberdelincuentes. Las apps de Android también se actualizan para renovar sus parches de seguridad, estos impiden que los criminales informáticos accedan a la información de la misma e incluso a tus datos personales y bancarios.

¿Cómo hacer tu teléfono Android más rápido?

Todas las configuraciones son nativas del propio celular Android, no vas a descargar programas adicionales, el objetivo es optimizarlo y no ralentizarlo. Solo sigue los pasos al pie de la letra:

Desactiva las escalas de animación

Previamente activa el “modo desarrollador”.

Ingresa a los “Ajustes” > presiona el apartado “Acerca del teléfono” > “Información de software”.

tocar varias veces sobre la opción “Número de compilación” para activar el referido modo.

Vuelve a los “Ajustes” y desplázate hacia abajo, verás el modo desarrollador, entra aquí.

Ubica la sección denominada “Dibujo” y desactiva las escalas de “Animación de ventana”, “Transición” y “Duración de animador”.

Libera espacio de la memoria RAM

Accede a los “Ajustes” > “Cuidado de la batería y dispositivo”.

Aquí te aparecerán tres secciones: “Batería”, “Almacenamiento” y “Memoria RAM”, oprime sobre esta última.

En esta parte vas a ver cuánta memoria RAM tiene tu celular y la cantidad que has consumido, por ejemplo: 2 GB / 4 GB en uso, significa estás utilizando 2 GB de los 4 GB que tiene el smartphone.

Selecciona la opción “Aplicaciones no usadas recientemente” y toca el botón “Liberar (+(x) GB)”.

Finalmente, reinicia el dispositivo.

Borra fotos de la papelera para ahorrar almacenamiento

Abre la “Galería” y presiona las tres rayas horizontales, la posición puede variar dependiendo de la marca y modelo del celular.

Se desplegarán varios íconos.

Pulsa en la “Papelera” > luego los tres puntos.

Por último, haz clic en “Vaciar” > “Vaciar papelera”.

Elimina la memoria cache de las aplicaciones

“Ajustes” > “Aplicaciones”.

Te aparecerán todas las apps que has descargado o tienes instaladas de forma predeterminada en tu celular.

Escoge la de tu preferencia. En la sección “Uso” oprime en “Almacenamiento”.

En la parte inferior derecha aprieta en “Eliminar caché”.

