Desde el lanzamiento del primer teléfono inteligente con sistema operativo Android (año 2008), hasta los dispositivos móviles que se fabrican en la actualidad, las compañías tecnológicas que se dedican a la venta de celulares, como por ejemplo: Samsung, Xiaomi, Motorola, etc., han conservado los botones físicos que se encargan de subir y bajar el volumen del equipo, estos normalmente se ubican por el lado derecho.

Cuando te encuentras en la pantalla principal del smartphone y subes o bajas el volumen con los botones de la derecha, no solo afectará a los tonos de llamada, sino también a los sonidos del sistema y notificaciones. Si lo bajas hasta el 1% probablemente no sientas que te ha llegado un nuevo mensaje de WhatsApp, Facebook, Twitter, etc.

Por fortuna, Android actualizó los controles de volumen y ahora es personalizar cada sección por separado, quiere decir que el tono de llamada podria estar en 20%, los sonidos del sistema en 35%, las notificaciones en 100% y la reproducción de archivos multimedia en 50%.

La guía para personalizar el volumen de cada sonido en tu celular

Primero, es importante destacar que no descargarás aplicaciones de terceros.

Ahora, presiona una vez sobre el botón de subir o bajar volumen.

En la parte derecha te aparecerá un control de volumen general del dispositivo Android .

. Oprime los tres puntos verticales que están arriba de la misma barra.

Se desplegará una ventana en donde le vas a dar un volumen independiente al tono de llamada, reproducción de contenido multimedia, notificaciones y sonidos del sistema.

Cómo prender tu celular si no funciona el botón de encendido y apagado

El primer truco es bastante fácil, pues cuando enchufes tu dispositivo cuando tenga la batería en cero, este encenderá ni bien lo conectes al tomacorriente.

En caso no funcione, debes espera que tenga una carga mínima del 15% o superior.

En ese momento nuevamente conectar tu dispositivo en el enchufe.

Pulsa el botón de “más volumen” sin soltarlo y conectar el cable de tu cargador al celular.

El móvil se encenderá, pero te saldrá la pantalla de “Reboot”, todavía no sueltes el botón.

Una vez se muestre el menú puedes dejar de pulsarlo.

Por último, deja tu celular en reposo alrededor de los 10 a 15 minutos.

Automáticamente se saldrá del “Reboot” para mostrarte la pantalla principal totalmente cargado.

