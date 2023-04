Para que comprendas el tema responderemos las siguientes preguntas: primero, “¿Qué es un ciclo de carga?”, básicamente es un indicador para que aproximadamente sepas cuánto tiempo podrá durar la batería de tu teléfono inteligente; segundo, “¿Cómo funciona?”, simple, cuando cargas tu celular de 0% a 100% has agotado un ciclo, no importa en cuántas cargas lo hayas hecho, por ejemplo: puedes cargar de 0% a 50%, consumir toda la energía y volver a cargarlo hasta el 50%, si sumas ambos valores da un 100% (un ciclo de carga).

Actualmente se fabrican celulares con baterías que superan los 5 mil miliamperios (mAh), lo suficiente como para que el dispositivo te dure entre las 8 o 10 horas de uso continuo, sin embargo, estas tardan una hora o más en completar el 100% de su carga, a excepción de que actives la función denominada “carga rápida” y utilices un adaptador con varios watts (W), así se tardaría entre los 15 o 30 minutos, algo muy perjudicial para la batería de tu smartphone y desde Mag te explicaremos por qué.

Al comienzo te explicamos lo que significa un ciclo de carga, por ello, es necesario destacar que las baterías de cinco mil mAh duran entre los 300 a 500 ciclos, quiere decir que las puedes cargar de 0% a 100% en 300 o 500 oportunidades, entonces si utilizas la carga rápida e incluso lo cargas de 0% a 100% en dos ocasiones diariamente, agotarás más rápido esos ciclos y la vida útil de este componente será de poco tiempo.

Así puedes extender la vida útil de la batería de tu celular Android

Recuerda que la carga rápida la debes utilizar en determinadas ocasiones, por ejemplo: cuando vas tarde para una reunión del trabajo y necesitas la energía completa en poco tiempo.

Así que primero tienes que desactivar la “carga rápida”.

Entra a los “Ajustes” de Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, presiona sobre el apartado “Cuidado batería y dispositivo” > “Batería” > “Más ajustes de batería”.

Aquí apaga el interruptor denominado “carga rápida”. Solo actívalo en ocasiones necesarias.

Lo segundo por hacer, en caso quieras conservar la carga rápida, es habilitar el interruptor “Proteger la batería”, se encuentra en la misma sección.

¿Para qué funciona esto? cuando tu celular llegue al 85% dejará de utilizar la carga rápida, así se prolongará la vida útil de la batería.

La solución cuando la carga rápida de tu celular Android no funciona

El cable no es compatible

Supongamos que tienes un cargador compatible con la carga rápida de 100 W, pero perdiste el cable USB con entrada tipo “C” y en su reemplazo utilizas otro básico que encontraste por tu casa, ¿Funcionará igual? la respuesta es no, ya que de repente ese cable solo soporta una potencia de hasta 30 W como máximo, entonces el cargador se acoplaría a dicho valor y tu dispositivo Android tardaría más tiempo en llegar de 0% a 100%.

En caso la batería de tu móvil sí tenga la función de carga rápida, este debe ser compatible con la misma potencia del cargador que vas a utilizar, de lo contrario solo recibirá la energía que figura en la ficha técnica o especificaciones del equipo. Si todo está conforme, recomendamos echar un vistazo al cable, ya que podría estar sucio, roto, pelado, etc.

La funda impide la buena conexión

Verifica que el orificio de la funda o protector de tu smartphone no impida la buena conexión del cable tipo “C”, si se desconecta a cada instante no dejará trabajar correctamente a la “carga rápida”. Sugerimos cargar el equipo sin la funda, pero evita dejarlo en el suelo o coloca algo que los acabados no se dañen.

