Todos los teléfonos inteligentes cuentan con el “modo avión”, básicamente es una herramienta que se encarga de apagar todas las conexiones inalámbricas, significa que no tendrás acceso a internet y tampoco a otras funciones importantes como el wifi, bluetooth, GPS, etc. En resumen, es como si el dispositivo estuviera apagado y solo podrás usar las aplicaciones que no requieran de conexión a la red.

No requieres de la última versión de Android para realizar este truco, de hecho ni siquiera tienes que descargar aplicaciones externas de la Google Play Store o programas APKs, asimismo, funciona con cualquier operador telefónico. ¿Quieres saber si de verdad alguien apagó su celular o activaron el modo avión? es algo que desde Mag te explicaremos de inmediato.

Así puedes saber si el teléfono de tu pareja está apagado o con el modo avión

Primero, abre la aplicación nativa de “Llamadas” en tu celular Android .

. Ahora, márcale a tu amigo o pareja.

En caso la llamada sea derivada directamente al buzón de voz, significa que el celular está apagado.

Pero, si antes de derivarte al buzón de voz se escucha que timbra una o dos veces, entonces han activado el modo avión para desviar las llamadas.

Tienes que prestar atención a esos detalles.

Si te quedan dudas vuelve a repetir el proceso, aunque ten en cuenta que a la otra persona le aparecerán dos llamadas perdidas de tu parte.

¿Cómo actuar si te encuentras un celular Android?

Primero, no apagues el teléfono , es un hecho que el propietario intentará llamar a su número para corroborar si todavía sigue prendido.

, es un hecho que el propietario intentará llamar a su número para corroborar si todavía sigue prendido. En caso se coordine un punto de encuentro para la devolución, lo ideal sería ir con alguna autoridad policial, de esta manera vas a contar seguridad si se trata de un extraño.

Antes de entregarlo, asegúrate que lo desbloquee y te diga su número telefónico para corroborar que realmente le pertenece a él o ella.

Si lo has hallado en un centro comercial o institución educativa (de confianza), lo ideal sería reportar el móvil al área de “Objetos perdidos”, ellos se encargarán de todo lo demás.

Ahora, si nadie se comunica después de varias horas y el objeto lo encontraste en la calle, acude a la comisaría más cercana de tu zona para que lo entregues.

Recuerda dar las especificaciones exactas del hallazgo, como por ejemplo: la fecha, hora, dirección exacta, etc. Las autoridades trabajarán para que llegue a las manos de su verdadero dueño.

