La compañía Meta y Apple enfrentan un grave problema. La empresa de la manzana mordida acaba de eliminar a WhatsApp Messenger de la App Store en China, ¿Por qué? De acuerdo a un informe del diario Wall Street Journal, la Administración del Ciberespacio de este país tomó la drástica decisión de retirarla porque quieren controlar “la información disponible en línea para sus ciudadanos”, como se recuerda, en el territorio asiático se suele censurar información y tecnologías no deseadas por la seguridad de la nación. Threads también corrió con la misma suerte, incluso Facebook fue retirada en el año 2009; aunque Apple no está de acuerdo con la medida, no le queda otra opción que seguir las leyes de los países en donde operan, de lo contrario existe la posibilidad de que se cierre la App Store en China. Hoy te enseñaré a descargar e instalar WhatsApp como un programa APK, pero es importante aclarar que si quieres utilizarlo tendrás que conectarte a una VPN.

Cómo descargar WhatsApp en China tras su eliminación

Primero, a través del navegador de tu preferencia accede al sitio web “ APK Mirror ”, para ingresar rápidamente haz clic en el siguiente enlace .

”, para ingresar rápidamente haz clic en el siguiente . El siguiente paso es presionar sobre el ícono de la lupa que se ubica en el extremo superior derecho.

Aquí escribe WhatsApp y te aparecerán diferentes versiones del programa.

y te aparecerán diferentes versiones del programa. Oprime el botón de la flecha que apunta hacia abajo para descargar el APK estable (no beta), recuerda que la versión debe tener el número más alto.

Finalmente, cuando termine el proceso de descarga, iOS te preguntará si deseas instalar el APK, confirma la acción.

Listo, abre WhatsApp y procede a registrarte con normalidad, pero recuerda que previamente debes estar conectado a una Red privada virtual (VPN).

