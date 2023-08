¿Será el dolor de cabeza para la Nintendo Switch? Asus ha decidido lanzar en el Perú su nueva consola de videojuegos para que la puedas llevar a donde desees sin perder tus partidas, ello siempre y cuando estés conectado a internet: se trata de la Asus ROG Ally .

Si bien es bastante sólida en cuerpo y cuenta con unos botones adaptativos, ya tenemos la review completa de la Asus ROG Ally . ¿Qué tal nos pareció?

DISEÑO

La Asus ROG Ally está hecha de plástico, ello con la finalidad de que en su cuerpo no se impregnen las huellas dactilares. Lo bueno es que tiene una serie de medidas que lo hacen sentir agradable cuando lo sostenemos con ambas manos. Aunque no es posible quitar los mandos como la Nintendo Switch, por el contrario, están fijos.

En la frontal tenemos una botonera algo práctica para quienes ya tienen experiencia con las actuales consolas, mientras que para aquellos que no, les costará un poco adaptarse. Nosotros, al tenerlo pocas semanas, nos ha costado ciertos días en acostumbrarnos.

REVIEW | La Asus ROG Ally lleva botones Y, A B, X, además de dos gomosos que giran en 360 grados. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

A veces es posible que debas estirar tus dedos para también tocar los gatillos ubicados en las zonas superior y trasera, por lo menos, y eso puede cambiar tu opinión luego de realizar tu compra. Podrás ver los botones Y, A B, X, además de dos gomosos que giran en 360 grados, uno para poder guiar al personaje y otro para acceder al menú.

Entre sus conectores, tenemos varios, contamos con un puerto USB Tipo-C, el puerto para tarjetas en caso compres juegos, el jack 3.5 para los audífonos, algo que es necesario para el gamer, los botones de volúmen y el de encendido y apagado, aunque la consola la puedes apagar desde la pantalla también.

REVIEW | Llega con un puerto USB Tipo-C, el puerto para tarjetas en caso compres juegos, el jack 3.5 para los audífonos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo que me ha gustado de la parte delantera es que se le incluyen dos altavoces potentes en sonido, capaces de reproducir audios en estéreo, siendo estos bastante fuertes y brindan mayor volúmen que un celular. Pero además se encuentran las ranuras que se usan para que el equipo se mantenga en óptimas condiciones de temperatura.

PANTALLA

El panel de la Asus ROG Ally es IPS de 7 pulgadas, es bastante plana y con unos bíseles algo discretos. Además tiene una resolución de 1920 x 1080 píxeles. La display también puede regularse, desde los 60 Hz hasta los 120 Hz, pero eso dependerá del usuario.

Además de los botones físicos, puedes usar la pantalla táctil para que así puedas manejar con rapidez tus videojuegos y navegar fácilemente por Windows 11 que viene preinstalado. Aunque hemos notado que a veces, cuando usas el modo manual, se torna un poquito lento.

REVIEW | La Asus ROG Ally tiene un panel IPS de 7 pulgadas. Además tiene una resolución de 1920 x 1080 píxeles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La pantalla de la Asus ROG Ally cuenta con tonalidades muy similares a la realidad, encendidas y, sobre todo, que no daña demasiado a la vista. Los colores se muestran vibrantes y sin pixelización, aunque en algunos casos suelen verse frías, sobre todo al ingresar a los Ajustes del sistema operativo, pero eso se puede solucionar utilizando la calibración del panel.

Por otro lado, no hay reflejos de por medio, es decir, no te ves a ti mismo. Incluso tiene un nivel de brillo de 500 nits, por lo que puedes jugar con la consola desde tu casa o cualquier zona bajo techo, aunque el brillo debe ser manipulado utilizando los botones a fin de que no te falte nada.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El ROG Ally de Asus tiene un procesador interno de AMD Ryzen Z1 Extreme, además viene compuesta por 16 GB en total lo que lo hace veloz y no hay ningún tipo de falla o percepción de lentitud. Por el contrario, todo está bien controlado y la percepción de rapidez por los fotogramas en el tope lo hacen sentir suave.

Asimismo tiene un almacenamiento de 512 GB, pero ojo al detalle porque algunos juegos suelen pesar más en la PC que en el celular, por ejemplo, es el caso de Genshin Impact o Fortnite, mismos que hemos probado.

REVIEW | La Asus ROG Ally llega con Windows 11 completamente puro para que puedas calibrarlo a tu gusto. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Aunque no puedes extender la memoria interna, lo que sería bueno es que todo lo guardes en la nube en caso uses Xbox, Steam o Epic Games. Además los gráficos se mantienen en 1080 píxeles, pero eso sí, el desenvolvimiento de los juegos gozan de velocidad todo el tiempo.

Incluso, si te gusta reproducir videos de YouTube o almacenar algún tipo de documento, descargar, lo puedes hacer porque la Asus Rog Ally viene con Windows 11 completamente puro y sin interrupción. Es como tener una computadora portátil para poder trabajar en cualquier lugar con ciertas limitaciones, eso sí, por el tamaño de su pantalla.

ROG Ally de Asus tiene un procesador interno de AMD Ryzen Z1 Extreme, además viene compuesta por 16 GB en total lo que lo hace veloz y no hay ningún tipo de falla o percepción de lentitud. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Abrimos Genshin Impact y las animaciones suelen ser bastante agradables y rápidas. Sin embargo, el único detalle es que los controles los debes configurar manualmente, es decir, no tiene la opción para detectarlos de manera automática y allí es donde puede que te genere dolores de cabeza. Cuando lo hayas logrado, disfrutarás el juego a cada rato que terminarás realizando las misiones que se te indican.

REVIEW | En Genshin Impact el único detalle es que los controles los debes configurar manualmente los botones. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso de Fortnite, aunque tuve problemas por no saber usar el joystick, suele ser mucho más agradable y sí se te permite hacer funcional el mando desde el primer día de uso. Los gráficos también son rápidos y puedes jugar en calidad épica con una ilimitada de fotogramas por segundo, por lo que es bastante sencillo aunque a mi me costó demasiado girar y saber qué botón presionar.

SIn lugar a dudas es una consola hecha específicamente para el usuario netamente gamer, en caso quieras probarla o solo la vas a comprar para luego tenerla guardada, lo más recomendable es que veas otras opciones.

BATERÍA

La batería de la Asus ROG Ally se drena demasiado rápido. Como sabes, es una consola que sí tiende a gastar demasiada energía. Con solo 15 minutos de Genshin Impact, y por la cantidad de gráficos que tiene, ya estábamos de 100% al 70%, y a eso le añadimos Fortnite, donde la batería decendió 20% más en el mismo lapso de tiempo.

Lo bueno es que la consola de videojuegos usa USB Tipo-C que tiene potencialidad de 65 w y puedes obtener el 50% de la batería en cerca de media hora, mientras que el 100% de la misma en alrededor hora y media.

REVIEW | Ese es el porcentaje que nos dejó la Asus ROG Ally luego de terminar de jugar 25 minutos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Pero la descarga es lo que nos preocupa pues ya de por sí la consola tiene que estar netamente al 100% para jugar y, según lo que abras, variará el drenaje que puede gastarse, hasta llegar a cero, una a dos horas en concreto. Por ello debes calibrar mejor el brillo para evitar también el incremento de la temperatura.

CONCLUSIONES

La Asus ROG Ally es una portátil gamer para aquellos usuarios que sí son netamente adictos a los videojuegos. No la compres si solamente vas a tenerla un rato y se acabó, porque te puede aburrir la forma de cómo instalarlos.

Recuerda que los videojuegos son pesados, por lo que siempre chequea el espacio que tienes para poder descargar otro. Además tienes la tienda de Epic Games, Xbox y Steam para poder comprar y descargar.

A veces se presentaban toques no tan veloces en la pantalla, pero con ayuda de los comandos y las botoneras, te pueden ayudar a manejarlo con rapidez.

Aunque al inicio te cueste acostumbrarte a jugar, puede que con el tiempo ya te conviertas en un experto ello si utilizas una PS5.

La Asus ROG Ally se vende en Perú se venderá en Perú a un precio de 3179 soles aunque esto dependerá de dónde la compres.

