Asus ha lanzado al mercado peruano su nueva laptop, la Asus VivoBook Pro 16X OLED , la misma que viene con una pestaña para proteger la cámara web, así como elementos avanzados de composición en su pantalla.

Sin embargo, hay ciertos detalles que si bien son positivos en la laptop, hay cosas que deben mejorar. Hemos usado la laptop de Asus como dispositivo de trabajo y esto opinamos.

DISEÑO

La VivoBook Pro 16X OLED cuenta con un cuerpo bastante delgado, pero en la mano suele ser un poco pesado. El diseño de esta laptop está hecho en plástico, aluminio y algunos componentes metálicos. Su chasis viene en color gris con el logotipo de la marca, este suele ponerse frío cuando no la encuentras usando, además le brinda una estética buena cuando la miras.

En el interior tenemos un teclado con retroiluminación, además de un botón de escape de color rojo que llama a la vista cual “Peligro”. La laptop también está compuesta por dos ranuras para el USB Tipo normal, además de el conector para la carga, un puerto HDMI, un puerto USB Tipo-C, la ranura para la tarjeta y el puerto jack para los audífonos.

En el interior tenemos un teclado con retroiluminación, además de un botón de escape de color rojo que llama a la vista cual “Peligro”. (Foto: Rommel Yupanqui)

Un detalle que no escapa a la vista es que, además del keyboard tradicional, tenemos el numérico, aunque me llamaba bastante la atención pues tenías números tanto arriba como a un lado por lo que se hubiera optado por un teclado mucho más estrecho, pero a las finales terminabas por usar unos y dejar olvidados los otros.

¿Qué hay sobre el tema de la curvatura? Pues la laptop Asus VivoBook Pro 16X puede llegar a un ángulo de 135 grados, ello con la finalidad de que puedas obtener una mejor visión al momento de escribir, ver películas o disfrutar de una serie de Netflix o videos de YouTube.

La laptop Asus VivoBook Pro 16X puede llegar a un ángulo de 135 grados. (Foto: Rommel Yupanqui)

Sus parlantes realizados Harman se encuentran en la parte baja, por lo que es mejor colocar la laptop en un soporte para que el sonido no termine por saturarse o bloquearse. Por otro lado, su pantalla es de 16 pulgadas y en uno de sus bíseles podemos encontrar una ranura de privacidad para la cámara, la misma que puede desactivarse o habilitarse cuando desees y no tengas que estar pegando una cinta al mismo estilo de Mark Zuckerberg.

El dispositivo tiene medidas que van desde los 36.05 x 25.90 x 1.89 cm y cuenta con un peso no tan liviano, pero se siente que es bastante premium y guerrero: este es de 1.95 kg.

PANTALLA

La Asus VivoBook Pro 16X OLED tiene un panel de 16 pulgadas que viene con una resolución certificada por Pantone que le brinda una gran dimensidad de colores para que estos se parezcan bastante a la realidad, aunque en algunos casos estos suelen tener demasiado contraste y ser un poco artificiales.

El cuerpo de la display cuenta con una proporción pantalla-cuerpo de 86 %, teniendo bíseles algo bastante llamativos sobre todo en los laterales y en la parte baja.

La tonalidad de la laptop ofrece negros profundos, y blancos bien iluminados, sin generar rebotes de luz y eso se favorece sobre todo ahora que se acerca el verano y varios desean moverse a la playa o al campo a laborar. Asimismo, puedes activar el filtro visual, ahora que es tan común evitar la fatiga visual.

La laptop Asus VivoBook Pro 16X puede llegar a un ángulo de 135 grados. (Foto: Rommel Yupanqui)

Lo mejor de todo es que puedes reproducir todo lo que desees, desde series, películas o algún video de Netflix, en una calidad de 4K perfecta para su estructura 16:10 en 3840 x 2400 píxeles con una tarjeta gráfica Intel Iris Xe Graphics.

Eso sí, dependiendo de la resolución que uses, podrás gastar un poco más de energía, lo que dependerá de cada usuario qué es lo que desea hacer en la laptop. Una de las cosas que sí me ha quedado como mal sabor de boca es que la portátil no es táctil, pese a su alto precio.

Lo mejor de todo es que puedes reproducir todo lo que desees, desde series, películas o algún video de Netflix. (Foto: Rommel Yupanqui)

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Puede que en este apartado hayan tanto que destacar como algunos elementos que quedan por mejorar. En primer lugar, la Asus VivoBook Pro 16X OLED lleva un procesador Intel Core i7 el cual le brinda una serie de componentes como rapidez en las animaciones, control sobre los programas que ejecutas, así como la posibilidad de hasta renderizar videos con una velocidad adecuada.

Asimismo, la portátil viene con sistema operativo Windows 10 y, durante el tiempo de uso, pudo actualizarse a Windows 11 totalmente gratis gracias a su sistema operativo original. A todo ello le acompañan los parches de seguridad que llegaban a diario.

El chasis es completamente plateado y se siente frío cuando no se usa. (Foto: Rommel Yupanqui)

Asimismo, el desempeño de la laptop fue gradual. Si bien es perfecta para trabajos de oficina, ver series y películas, ejecutar programas de diseño, el cambio se nota bastante al abrir juegos.

Instalamos Fortnite y, pese a que teníamos buena conectividad a internet, los gráficos se volvían lentos, algo que me llamó la atención. Pensé en un inicio que debía reiniciar la VivoBook, lo hice, pero el cambio no se vio representado en dicho esfuerzo.

Instalamos Fortnite y, pese a que teníamos buena conectividad a internet, los gráficos se volvían lentos, algo que me llamó la atención. (Foto: Rommel Yupanqui)

Pese a tener 1 TB de almacenamiento con 16 GB de memoria RAM, parece que la tarjeta gráfica queda un poco corta en el tema de los videojuegos, aunque en otros como es el caso de autos de carrera sí los ejecutaba correctamente. ¿Será que tiene problemas solo con Fortnite?

BATERÍA

¿Estás buscando una laptop que tenga buen rendimiento? La VivoBook Pro X16 OLED cuenta con 96 whrs de energía, misma que le brinda una duración amplia y sin interrupciones al momento de realizar ofimática o responder los correos del trabajo, como una jornada casi completa.

En el caso de emplearla para el trabajo diario, puede durar, desconectada, alrededor de las 6 a 7 horas en promedio. Sin embargo, si deseas jugar o ver maratones de Netflix, la laptop puede llegar entre 4 a 5 horas dependiendo del uso y del descanso que le das.

En el caso de emplearla para el trabajo diario, puede durar, desconectada, alrededor de las 6 a 7 horas en promedio. (Foto: Rommel Yupanqui)

Asimismo, su sistema de carga es tradicional y puede llegar a completarse al 100% en alrededor una hora con 45 minutos, mientras que el 50% en una hora aproximadamente.

CONCLUSION