Billie Eilish, artista ganadora de premios Grammy® que ha encabezado las listas de éxitos musicales, hará su debut en Disney+ con HAPPIER THAN EVER: UNA CARTA DE AMOR PARA LOS ÁNGELES, una experiencia cinematográfica en concierto que estrenará a nivel mundial el viernes 3 de septiembre. El tráiler oficial se hizo público en el día de hoy.

Dirigido por Robert Rodríguez y Patrick Osborne, ganador de un premio Oscar®, el especial también incluirá elementos animados, llevando al público a realizar un viaje de ensueño por la ciudad natal de Billie, Los Ángeles, y sus paisajes más icónicos. HAPPIER THAN EVER: UNA CARTA DE AMOR PARA LOS ÁNGELES, incluye también la actuación de FINNEAS, del Coro de Niños de Los Ángeles, de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles dirigida por su director artístico y musical, Gustavo Dudamel, y del mundialmente famoso guitarrista brasileño Romero Lubambo, con arreglos orquestales de David Campbell. HAPPIER THAN EVER: UNA CARTA DE AMOR PARA LOS ÁNGELES, es una producción de Interscope Films y Darkroom Productions, en asociación con Nexus Studios y Aron Levine Productions, con Kerry Asmussen como director del concierto en vivo y Pablo Berron como director de fotografía.

El flamante álbum de la cantante ganadora de siete premios Grammy®, “HAPPIER THAN EVER”, fue compuesto por Billie y su hermano FINNEAS, que también lo produjo. El álbum debutó en el puesto número uno en 19 países y desde entonces estuvo en ese puesto durante tres semanas consecutivas en Estados Unidos. Su exitoso álbum anterior, “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”, se ubicó en el primer puesto en la lista de éxitos musicales Billboard 200 en Estados Unidos y en otros 17 países del mundo luego de su lanzamiento en 2019, y fue el álbum más escuchado en plataformas de streaming de ese año. Más tarde ese mismo año, la cantante hizo historia al convertirse en la artista más joven en ser nominada o ganar en todas las categorías más importantes de la 62ª edición de los Premios Grammy®. Más recientemente, fue galardonada con el premio a la mejor grabación del año por “Everything I Wanted” y con el premio a la mejor canción escrita para medios visuales por “No Time To Die” en la 63ª edición de los Premios Grammy® de este año.

El guionista y director Robert Rodríguez dirigió las películas de acción La balada del pistolero y Del crepúsculo al amanecer. Entre sus otros créditos cinematográficos, cabe destacar La ciudad del pecado, Battle Angel: La última guerrera, We Can Be Heroes y las películas de la franquicia Mini espías, que fueron todas producidas en las instalaciones de su productora, Troublemaker Studios, en Austin (Texas).

Patrick Osborne es un animador, guionista y director de cine estadounidense. En 2014, ganó el Oscar® al mejor cortometraje animado por Feast, su debut como director, al que le siguió el innovador cortometraje de realidad virtual Pearl, ganador en los Premios Emmy® y nominado a los Premios Oscar®, en 2017. Fue director de animación de la serie de comedia de ABC Imaginary Mary. Con anterioridad, fue animador de películas tales como RALPH, EL DEMOLEDOR y BOLT: UN PERRO FUERA DE SERIE, de Walt Disney Animation Studios.

Bajo la dirección de Gustavo Dudamel, su director musical y artístico, la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil, por su abreviatura en inglés) ofrece conciertos en vivo, iniciativas mediáticas y programas educativos que inspiran y fortalecen las comunidades de Los Ángeles y otras partes del mundo. La Orquesta Filarmónica de Los Ángeles es la base de otras propuestas, que incluyen un programa multigénero y multidisciplinario de presentación y de programas de desarrollo juvenil tales como la Orquesta Juvenil de Los Ángeles (YOLA, por su sigla en inglés). Los conciertos se llevan a cabo en tres escenarios históricos, el Walt Disney Concert Hall, el Hollywood Bowl y The Ford, además de a través de una variedad de plataformas mediáticas. Con todas sus actividades, la Filarmónica de Los Ángeles busca enriquecer la vida de los individuos y de las comunidades por medio de experiencias musicales, artísticas y educativas que tienen resonancia en el mundo actual.